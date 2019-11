Archivada la investigación del naufragio del Nuevo Marcos en la ría de Pontevedra

La falta de balizas de señalización de las bateas de cultivo de mejillón en la ría de Pontevedra, pero sobre todo la falta de conciencia sobre seguridad, son los factores del choque en 2017 del pesquero Nuevo Marcos, en el que murieron tres tripulantes, según un auto del juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra.

La decisión judicial, comunicada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece el "sobreseimiento provisional" y el "archivo de las diligencias" sobre el naufragio del pesquero, en el que perecieron el patrón y armador del barco, Francisco Castiñeira Sabarís, y los tripulantes Jesús Ligero Abilleira y Florentino Carballa Viña.

El 26 de abril de 2017 el Nuevo Marcos, con base en el puerto pontevedrés de Portonovo, impactó contra una batea en un polígono cercano a la isla de Tambo cuando regresaba de madrugada después de faenar y se hundió poco después. El auto considera que el hundimiento no es atribuible a los máximos responsables de la Autoridad Portuaria de Marín y de la Ría de Pontevedra ni de Portos de Galicia, tal y como demandaban las acusaciones particulares. La Fiscalía solicitaba el sobreseimiento provisional del caso.

La decisión judicial descarta la existencia de tres delitos de homicidio por imprudencia grave y de un delito contra los derechos de los trabajadores.

El auto indica que un informe de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos concluye que los factores que contribuyeron al hundimiento del barco fueron "que el polígono de bateas no disponía de balizamiento". La Xunta de Galicia anunció posteriormente que tiene previsto llevar a cabo el balizamiento progresivo de las bateas para evitar accidentes similares, ya que hay unas 2.000 instalaciones de ese tipo en el litoral gallego.

El auto judicial añade, además, que "era una noche oscura que no permitía ver las bateas, a no ser que estuvieran vigilando el radar", y apunta que "la vigilancia no fue eficaz ni se evaluó correctamente la situación por la tripulación". Así, considera como "factor más importante, que la conciencia de seguridad de la tripulación no era la adecuada" y que, tras el impacto, el barco "no se detuvo ni aminoró la velocidad, sino que continuó la marcha hacia el puerto de Combarro, que se encontraba a apenas cuatro minutos".

Precisa que, los tripulantes prosiguieron su ruta tras el choque "sin efectuar ninguna llamada de socorro ni realizar una valoración de daños ni de las consecuencias de seguir navegando". Los marineros a bordo "tampoco prepararon el abandono de la embarcación ni el uso de los dispositivos de salvamento y protección individual de los que sí disponía la embarcación, que se hundió apenas unos minutos después del choque", concluye el auto.

Ese documento subraya que el gobierno de una embarcación requiere "mantener en todo momento una vigilancia del entorno para evaluar continuamente la posición del buque y el riesgo de colisión". En ese sentido, apunta que en la ruta que debía seguir el Nuevo Marcos había "cierto riesgo de colisión por la presencia del polígono de bateas, algo que la tripulación debía conocer por ser de la zona y por faenar con regularidad en ella".