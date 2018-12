Un árbol de Navidad feminista siembra la polémica en un centro educativo de Pontevedra

Un árbol de Navidad escondido. Ese ha sido el resultado de la polémica surgida en el CIFP A Xunqueira después de que las alumnas del ciclo de Promoción da Igualdade de Xénero -un título pionero en Galicia cuya primera promoción finalizará los estudios este curso- decorasen el centro de forma reivindicativa.

"No entendemos cómo la dirección quiere tener aquí un ciclo pionero sobre igualdad y luego no aplica criterios de género de forma transversal", señalaron las alumnas

Se trataba de poner de relieve la violencia machista y criticar cómo "a la sociedad le asusta más la sangre de la regla que los asesinatos", tal y como explican las alumnas. De este modo, las estudiantes colocaron un árbol decorado con tampones manchados de pintura roja y, en la copa, el número 48, que recuerda el número de mujeres asesinadas en lo que va de 2018.

El conflicto surgió cuando el director les solicitó a las alumnas la retirada de dicho elemento, ya que no contaba con los permisos necesarios. Así, Rafael Núñez se defiende explicando que las estudiantes no siguieron los cauces necesarios para la instalación del mismo. "Ningún miembro del profesorado tenía conocimiento de la colocación del árbol y no se puede poner en el recibidor del centro lo que a los alumnos les apetezca", explicaba este jueves Núñez.

Las alumnas alegan que, una vez retirado el árbol, iniciaron el procedimiento adecuado para solicitar formalmente su colocación en el centro y todavía no han obtenido respuesta. En este sentido, el director reconoce que el pasado martes recibió el visto bueno del departamento competente, pero este jueves aseguró a este periódico que "ya es tarde para colocar el árbol porque ya nos vamos de vacaciones".

Las alumnas lamentan que se haya perdido una oportunidad para visibilizar una lacra como la de la violencia machista en el centro. "No entendemos cómo la dirección quiere tener aquí un ciclo pionero sobre igualdad y luego no aplica criterios de género de forma transversal", señalaron las alumnas, que fueron duras con una Dirección que consideran "prepotente" y que "no está a la altura".