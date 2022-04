"Me apuntó y me dijo: 'Métete para dentro, hijo de puta, o te pego un tiro"

"Me lo encontré nada más salir de la oficina, tenía un arma, pero me fui a por él", relata en primera persona el empleado de la gasolinera de Pontevedra que en torno a las diez de la noche del pasado lunes evitó un atraco en la estación de servicio donde trabaja.

"Todo ocurrió muy rápido", cuenta M. a Diario de Pontevedra todavía con el susto en el cuerpo y afónico "de lo que llegué a gritar". El protagonista de este suceso, que no registró víctimas, cuenta cómo cuando se disponía a salir se encontró con el presunto atracador.

"Me dijo: Métete para dentro, hijo de puta, o te voy a pegar un tiro. Pensé que no me podía meter dentro y me enfrenté a él aunque no le toqué", continúa. "Empecé a chillar y lo fui acorralando hacia atrás y entonces él cambió la pistola de mano y sacó un cuchillo de una cuarta e intentó cortarme en varias ocasiones".

Según el testigo, el individuo, que accedió a la estación de servicio por la zona de los surtidores, llevaba el rostro oculto por una gorra y una mascarilla y no dejaba de repetir que o se iba para dentro o "me pegaría un tiro".

El empleado de esta gasolinera relata además que gritó de tal forma que los vecinos del establecimiento contiguo a la gasolinera salieron a ver qué ocurría.

"¿Sabes como chilla un cerdo cuando lo están matando? Pues seis veces más fuerte", explica. Finalmente, tras verse acorralado por el empleado y varios vecinos que acudieron a la estación de servicio, el individuo salió huyendo hacia la zona de San Amaro donde cogió un vehículo.

"Él echó a correr. Tenía un coche esperándolo y salió. No llevó nada de aquí", concluye el empleado de la gasolinera.

Fueron los propios vecinos alertados por los gritos del dependiente quienes llamaron a las fuerzas de seguridad.

Agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar del suceso e hicieron batidas por la zona aunque no llegaron a localizar al presunto agresor. La investigación permanece abierta.

Fuente original: Diario de Pontevedra