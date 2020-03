Aprazado de novo o xuízo á banda de Marino Giménez

O xuízo contra a banda liderada por Marino Giménez, irmán do denominado rei dos xitanos de Galicia, Sinaí Giménez, a cal intentou roubar un alixo de cocaína a uns narcotraficantes coa axuda dun garda civil, sufriu un novo adiamento.

A razón é a renuncia do avogado de Marino Giménez e a recente designación dun novo letrado, que solicitou unha marxe de tempo para estudar a causa. A vista oral celebrarase, de non mediar un novo adiamento, partir do 8 de xuño.

O pasado decembro pospúxose porque o avogado dun dos procesados sufriu un accidente de tráfico. De feito, esta será a repetición do xuízo, que xa se celebrou na sección quinta da Audiencia de Pontevedra, que ditou unha sentenza condenatoria a penas que ían desde os 4 ata os 7 anos e medio de prisión.

Con todo, o Tribunal Supremo anulou o fallo e ordenou retrotraer as actuacións ao trámite anterior ao señalamiento da vista oral e que se celebrase un novo xuízo por un tribunal diferente.

O Alto Tribunal considerou que neste caso vulnerouse o principio de imparcialidade, xa que os maxistrados que os xulgaron e sentenciaron xa resolveran recursos durante a fase de instrución, polo que coñecían o caso.

O Supremo sinalou entón que a Sección Quinta da Audiencia de Pontevedra supervisou en apelación oito autos da maxistrada de Instrución e ditou cinco autos. En tres deles interviñeron os mesmos maxistrados que integraron despois a Sala de enjuiciamiento, e nos outros dous autos resolveron dous maxistrados dos tres que xulgaron aos acusados.

Segundo o escrito de acusación da Fiscalía son sete os acusados, entre eles o axente do instituto armado, para os que pide penas de prisión de entre catro anos e medio e doce anos, segundo o caso, por senllos delitos contra a saúde pública, integración en grupo criminal e tenencia ilícita de armas.

O fiscal, que ademais da pena de cárcere interesa a inhabilitación durante quince anos do garda civil, sinala no seu escrito que en xaneiro de 2014 cinco procesados, que integraban un grupo cunha "clara repartición" de funcións, e no que Marino Giménez era o xefe, planearon asaltar a uns narcotraficantes e quitarlles medio quilo de cocaína que logo distribuirían pola súa conta.

Para iso, simularon un control da Garda Civil nunha gasolineira de Mos para interceptar os narcotraficantes aos que perseguían para facerse coa sustancia estupefaciente. Alí, o axente imputado procedeu a darlles o alto utilizando un vehículo rotulado da Garda Civil, uniformado e exhibindo a súa arma regulamentaria.

Estaba acompañado por outro axente, de quen a Fiscalía non ve acreditado que tivese coñecemento da actuación do seu compañeiro. Nese momento, axentes da Policía Nacional que seguía os pasos dos asaltantes abortaron a operación detiveron aos procesados.