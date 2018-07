Aprazada a elección de representantes para defender en Madrid a transferencia da AP-9

Todos os grupos con representación no Parlamento galego votaron este luns a favor do dictame para a remisión ao Congreso, por terceira vez, dunha proposición de lei para reclamar a transferencia a Galicia da titularidad da AP-9, á vez que se acordou aprazar a decisión sobre os representantes políticos que acudirán a Madrid a defender esta petición unánime, un dos puntos que xeraba polémica.

Malia que en Comisión tanto En Marea como o BNG abstivéronse na votación do dictame —por reclamar, ademais da transferencia, o "rescate" da infraestructura—, este luns todos os grupos votaron a favor e volveron a escenificar, por terceira vez, a unanimidade existente na Cámara galega para reclamar este traspaso de competencias.

Esta é a terceira vez que esta proposta galega é remitida de forma unánime ao Congreso, algo que tamén ocorreu en 2016 e 2017, aínda que en ambas ocasións o Executivo vetou o debate alegando que a decisión podería supoñer un aumento de créditos orzamentarios. O Tribunal Constitucional, con todo, fallou en abril deste ano contra este argumento, apuntando que o Goberno non pode vetar leis por razóns presupuestarias.

No entanto, o texto que finalmente se acordou presenta diferenzas ao de anteriores ocasións, xa que evita fixar o prazo para o traspaso e especifica que o cambio de titularidade non suporá incremento de gasto ou redución de ingreso para as arcas do Estado, o que podería bloquear a opción de rescate.

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

Un dos elementos que xerou máis discordia nos últimos días foi a elección dos representantes que acudirán ao Congreso a defender esta iniciativa. Segundo a normativa, serán tres os elixidos, o que podería deixar "excluído" desta tarefa ao BNG, o grupo que propuxo a iniciativa.

Durante a súa intervención no debate deste luns, o deputado nacionalista Luís Bará reclamou aos outros grupos un adiamento desta decisión para poder articular unha fórmula que non deixe aos nacionalistas fóra, xa que "non hai urxencia de que se faga neste momento", dado que "os prazos de tramitación da lei son moi dilatados".

Neste sentido, Bará considerou que "por lóxica e por xustiza", o normal sería que o "impulsor desta lei" non quedase "apartado da súa defensa" no Congreso, polo que reclamou tempo aos grupos para tratar a cuestión.

"Creemos que hai fórmulas para que isto se poida facer con tempo, sen que haxa interferencias nos prazos", dixo Bará, que instou a explorar "distintas vías" para que esta decisión sexa "máis real e máis xusta".

Durante o debate, no que o PSOE rexeitou esta posibilidade e En Marea mostrou o seu apoio ao BNG, o PP, que criticou que pretenda ir a Madrid a defender unha lei alguén que non a vota" e acusou ao BNG de "expresarse en términos partidistas" con esta petición.

O deputado popular Martín Fernández Prado, o encargado de intervir nas filas do PPdeG, recordou aos nacionalistas galegos que "os cidadáns non puxeron ningún representante do BNG en Madrid" e "non consideran" a este partido "o seu mellor representante en canto a representatividade" no Parlamento.

Do mesmo xeito, argumentou que "o que piden non é posible" —que se aumente un representante—, xa que "non só vai contra o reglamento, si non contra a Constitución" e precisou que, unha vez aprobada, unha lei "non é do grupo que a propón, nin de quen a aproba, nin sequera da Cámara, é de todos os cidadáns de Galicia".

Tomando isto como base, Fernández Prado considerou que é o PP, con "os votos e a representatividade que lle deron os galegos", o máis apoiado para mandar representantes ao Congreso. "Podería asignar ata máis que un. Bastante xenerosidade é deixar que nomeen un dos que lle corresponderían os grupos da oposición", sentenciou.

No entanto, e trala decisión do BNG de apoiar o dictame da Comisión, os portavoces dos grupos de En Marea e PPdeG tomaron a palabra para aceptar a petición do BNG de pospoñer polo momento a decisión de elixir aos representantes, un punto que finalmente non se votou.

UN COMPLOT PARA GALICIA

Durante a súa intervención no debate, no que se mostrou partidario do rescate da infraestructura e do texto de 2016, o BNG considerou a xestión da AP-9 o "exemplo perfecto dun complot contra Galicia", baseado nunha "alianza entre políticos" e "empresas depredadoras dos recursos" da Comunidade.

Na súa intervención, Luís Bará acusou aos populares de ser "traidores a Galicia", por, entre outras cuestións, votar "no mesmo día" a favor da Lei no Parlamento galego e en contra no Congreso dos Deputados. "Na historia da A-P9, o PP escolleu o papel de Xudas, de traidor", sentenciou.

Aínda sumándose á unanimidade, o BNG considerou que a norma de debería remitirse ao Congreso debe ser "a lei orixinal" votada e aprobada en 2016 en Galicia, que incluía a posibilidade de "rescatar a concesión e terminar cas abusivas peaxes". "Xa haberá tempo de pasar a rebarbadora coas leis, defendemos a lei orixinal porque temos que aspirar ao máximo", explicou Bará.

O PSOE SE DECANTA POLA DE 2017

O deputado do PSdeG Raúl Fernández, con todo, aferrouse ao texto da lei remitida en 2017, que foi apoiada de forma "unánime", está "blindada desde o punto de vista xurídico" e non ten "físgoas" técnicas nin económicos.

"Apostamos pola transferencia da AP-9 e pola xestión das competencias porque é posible", destacou o deputado socialista, que, no entanto, argumentou que se trata dunha "tarefa difícil" que require a "unanimidade" dos grupos e que non debería "complicarse con outros elementos" como a posibilidade dun rescate da concesión.

ACABAR CO EXPOLIO"

Volvemos votar unha vez máis esta lei porque o PP vota unha cousa aquí e outra no Congreso", criticou, na súa quenda de intervención, o deputado de En Marea Antón Sánchez, para quen o Goberno de Mariano Rajoy "bloqueou antidemocráticamente a tramitación desta proposición de lei" de forma "rastrera".

Na súa quenda, Sánchez cargou tamén contra o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao que acusou de ser "un home que traballa para o Partido Popular" en lugar de para os galegos, dado que "non dixo nin mu cando o PP bloqueou esta lei".

As enmendas que mantiveron tanto En Marea como BNG, e que foron rexeitadas, buscan "recuperar a posibilidade de revertir esa infraestructura ao público, á xestión directa, para acabar co expolio", dixo Antón Sánchez.