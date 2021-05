Apoio unánime no Parlamento á proposta para crear unha canle Xabarín 24 horas

A proposta impulsada pola Mesa pola Normalización Lingüística que se fixaba o reto de crear unha canle Xabarín para reforzar a programación infantil e xuvenil en galego logrou o apoio na Cámara do tres grupos que sentan no hemiciclo galego, dado que, se BNG e PSdeG a fixeron súa para defendela, negociouse a incorporación dunha emenda do PPdeG, que se suma así ao acordo.

Á espera da votación, os tres grupos perfilaron un acordo de transacción que insta a que a CRTVG aumente a oferta destinada á infancia e mocidade a través do reforzo do catro canles dixitais infantís –canles Xabarín– cos que conta a CRTVG.

E é que, durante o debate, a portavoz popular no mesmo, Raquel Arias, incidiu "no pouco éxito" das canles autonómicas de TDT clásicas. Así, o sinal dos catro canles en cuestión sería distribuído a través dos paquetes básicos das operadoras de televisión por fibra óptica, satélite, ADSL e teconoloxía móbil con programación infantil e xuvenil en todas as plataformas de contidos individuais.

A iniciativa tamén incidiría, segundo o debate no impulso de app actualizadas que incorporen programas e xogos para garantir a presenza de contidos atractivos e educativos, ademais de incidir na produción galega. O PP tamén incidiu na necesidade de reclamar ao Goberno central que promova medidas para que TVE emita todos os seus contidos con opción dobladamente especificamente na programación da canle específica infantil e xuvenil e nos contidos do seu app.

Após o debate, no que as deputadas do BNG Mercedes Queixas como a socialista Noa Díaz deron "a benvida" ao PP a un acordo co que confían nun "cambio de rumbo" para o galego, o presidente da Mesa, Marcos Maceira, celebrou ante os medios este paso e que se incida noutras cuestións como o recoñecemento da pluralidade lingüística no marco do debate sobre a lei de comunicación audiovisual estatal.

Tamén no financiamento anticipado de producións audiovisuais nas canles e plataformas de televisións lineais ou baixo demanda, ou o impulso a acordos con outras administracións e empresas para garantir a opción dobrada en todas as plataformas dixitais de televisión entre outras cuestións".

"PRIMEIRO GRAN ACORDO EN 12 ANOS". Maceira destacou que este é "o primeiro gran acordo" en materia ling~ística "nos últimos 12 anos". Un logro que identificou coa "mobilización" que houbo ao redor dunha iniciativa que chegou á Cámara arroupada con máis de 30.000 firmas e que "anima", dixo, a seguir mobilizándose para que haxa "máis acordos". "Isto demostra que mobilizándonos somos capaces de conseguir avances para o galego", sentenciou.

"COMPROMETERSE CO CAMBIO DA SITUACIÓN ACTUAL". Queixas, quen reivindicou que a sociedade reclama actuar desde o consenso en materia de normalización lingüística, subliñou que o apoio unánime do Parlamento a esta iniciativa implica "comprometerse co cambio da situación actual do galego" e "eliminar límites a un presente de reparación de exposición e usos nun espazo que, cada vez máis, ocupa unha maior centralidade no lecer da mocidade".

"Isto é un dereito, non un capricho", apuntou pola súa banda, Noa Díaz, após subliñar que "Galicia non pode quedar atrás" no que respecta á programación infantil e xuvenil en lingua galega.