La aplaudida respuesta de un restaurante gallego a las quejas por su horario

En un verano en el que la hostelería, tras años de pandemia, ha vuelto a recuperar todo su potencial, el espinoso asunto del empleo en el sector ha vuelto a estar en el foco mediático.

Desde los establecimientos se buscan trabajadores y no se encuentran, y desde los demandantes de empleo se emiten quejas por las condiciones del sector, que acostumbran a ser duras.

En ocasiones la presión sobre la hostelería parecen ponerla los propios clientes, con pretensiones que orbitan cercanas a la intolerancia y a la incomprensión.

Un caso de este estilo se ha hecho viral en los últimos días. El restaurante Lokal, de Cangas, recibía en una conocida página de reseñas un comentario de una mujer indignada con su horario: "No entiendo que esté en un sitio de vacaciones y no se pueda hacer pedido a las 15.30 porque cierra la cocina. ¡Flipo!".

Sin embargo, desde el establecimiento no se plegaron a las demandas de la usuaria, dando una respuesta que está siendo muy aplaudida: "Hola, Rosa. Hay una cosa que son los derechos de los trabajadores y aunque estés de vacaciones hay que respetar; y la hostelería aunque en muchos sitios no se respeta hay que empezar a hacerlo. Rosa, sentimos que no pudieras pedir, pero tenemos que cumplir con los horarios, lo sentimos".

No es la primera vez que desde Lokal dejan claro que los derechos de los trabajadores les importan. En su Facebook se puede encontrar una oferta de empleo en la que resaltan que es importante "tener unas condiciones dignas".