Los apicultores gallegos califican de "plaga" la presencia de velutinas en Galicia

El presidente de la Sociedad Gallega de Apicultores, Xesús Asorey, ha calificado de "plaga" la presencia de la avispa velutina en Galicia, estimando en más de cien mil los nidos existentes, y reclama a la Xunta de Galicia que convoque una reunión para abordar esta cuestión. Asorey, después de las demandas de los socialistas de Lugo, tanto del secretario provincial, Álvaro Santos, como de la alcaldesa, Lara Méndez, para que se active la declaración de "plaga", no duda de que "una plaga sí que es", y afea que, ahora mismo, se considere solo "como una especie exótica invasora". Ha aclarado que la "autoridad competente es la Consellería de Medio Ambiente, que es la que tiene que tomar el mando pero no lo hace", ha censurado.

"No sé sí valdría para algo declarar la plaga. En la Xunta tienen que gestionarla pero no lo hacen", ha protestado este apicultor, que denuncia a su vez que "no" hay "diálogo" con la Consellería de Medio Ambiente. "Cada vez que solicitamos en la Consellería una reunión que consideramos urgente para tomar alguna medida tardan tres meses de promedio en convocarla. Eso no tiene pies ni cabeza", clama.

Asorey ha alertado de que esta especie ya está extendida por toda Galicia, reprochando que se haya apuntado desde la Xunta que se trataba de un problema "solo de los apicultores" porque "ahora ya se ve que no, porque incluso hay fallecidos". "Es peligroso trabajar en el monte o en el campo. Lo de Medio Ambiente es para nota. Los apicultores también estamos afectados", subraya.

Asorey ha recordado que el pasado año se "desactivaron" 22 mil nidos de velutina en la comunidad, poniendo el acento en que eso "puede ser un veinte por ciento" del total que sitúa por encima de los cien mil.