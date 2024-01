A aperta do retorno á casa común

Os líderes do BNG, Ana Pontón, e de Anova, Martiño Noriega, celebraron este domingo un acto simbólico de reconciliación entre ambas as organizacións ao alcanzar un acordo de para "unir forzas" ante as eleccións autonómicas do 18 de febreiro co fin de que "Galicia teña unha presidencia soberanista".

Segundo coincidiron en sinalar ambos, o acto ten un carácter simbólico para o nacionalismo galego, coa fin de deixar atrás a asemblea de Amio en 2012 e as divisións no BNG.

Anova, fundada polo veterano dirixente nacionalista galego Xosé Manuel Beiras, avoga agora por "unir o voto" para o BNG, formación que nos comicios de 2020 conseguiu remontar e converterse na primeira forza da oposición en Galicia con 19 deputados.

Noriega, actual líder de Anova, ofreceu o "capital simbólico" desa formación para os comicios autonómicos co obxectivo de "contar cunha presidenta como Ana Pontón" nun momento no que é "urxente un cambio" e que ese cambio o impulse un espazo soberanista como o BNG".

Exalcalde de Santiago de Compostela, Noriega expresou o seu desexo de que o compromiso contribúa a "cicatrizar feridas" e "iniciar un novo camiño" para "pór as institucións ao servizo da xente e non en contra da xente".

Pola súa banda, a candidata do BNG a presidir a Xunta, destacou a "altura de miras" e a "xenerosidade" de Anova que con este acto, que evidencia o seu "compromiso claro con Galicia" para conseguir "un obxectivo moi importante como gobernar a Xunta".

Beiras, tras Pontón e Noriega. ÁLVARO BALLESTEROS

Pontón encomiou a "actitude construtiva" de Anova que, do mesmo xeito que o BNG, avoga por "unha forma de facer política que une e que tende pontes".

Ambas as formacións, ao seu xuízo, lograron "superar visións cortoplacistas e partidistas" porque son conscientes de que os comicios autonómico supoñen agora unha "oportunidade histórica" que sucede "poucas veces" en que "o cambio é máis posible que nunca".

Segundo Pontón, "unha das claves" para arrebatar ao PPdeG o seu goberno, desde fai catorce anos na Xunta, pasa por "unir o voto no BNG" e por "multiplicar e non dividir".

O acordo establece que "só desde un goberno dirixido por unha forza soberanista é posible cambiar o rumbo das políticas do PP", polo que as dúas formacións comprométense a lanzar un chamamento á cidadanía para concentrar o voto coa fin de que Pontón sexa "a primeira presidenta do noso país", sinalan.