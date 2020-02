Aparece flotando en el río Ulla el cadáver de una mujer

El cadáver de una mujer apareció flotando este lunes en el río Ulla, a la altura de Padrón. Según informa el 112, fueron movilizados efectivos sanitarios, el Ges y Protección Civil de Padrón, la Policía Local y la Guardia Civil.

Se ha abierto una investigación para tratar de identificar a la fallecida y esclarecer las causas de su muerte.

#AXEGAInforma de que foi atopada unha muller flotando no río Ulla, en Padrón. Ademáis dos servizos sanitarios, interveñen #GES e #ProtecciónCivil de Padrón e os axentes da #PolicíaLocal e da @guardiacivil, que tratan de esclarecer as causas do achado. #BombeirosBoiro informados.