Aparece flotando o cadáver dun home no peirao de Aguiño

Os servizos de urxencias recuperaron o corpo sen vida dun home duns setenta anos que foi localizado na auga, á beira do peirao de Aguiño, no municipio coruñés de Ribeira.

O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ao fío da medianoite do xoves ao venres a través da chamada de alerta dun veciño. Foron alertados as forzas da orde e os membros do grupo local de urxencias co fin de rescatar o corpo que apareceu flotando.

Ademais, os feitos puxéronse en coñecemento dos equipos de Salvamento Marítimo, que dispuxeron a embarcación Sargadelos para recuperar o corpo. Con todo, foron os axentes da Policía Nacional quen sacaron finalmente o cadáver da auga. Abriuse unha investigación para determinar as causas que rodearon o suceso.