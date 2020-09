Aparece o cadáver dun home flotando no río en Arteixo

Un particular avistou na tarde deste xoves un cadáver flotando no río Sisalde, no municipio coruñés de Arteixo.

Segundo informou o 112-Galicia, os equipos de emerxencias tiveron coñecemento do achado sobre as 17.30 horas. O corpo estaba a flotar no río moi preto da depuradora.

Ata a zona desprazáronse efectivos dos Bombeiros de Arteixo, da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Arteixo, así como persoal sanitario do 061. Os axentes, que investigan o achado, confirmaron que se trata do corpo dun home.