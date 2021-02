Aparece ahorcada en Santiago una muñeca con la cara de Carmen Calvo

La vicepresidente primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha rechazado que en democracia se pueda actuar con violencia y amenazas, tras la aparición de una muñeca con su rostro ahorcada en un árbol de Santiago. La acción, aparentemente, se enmarca en las críticas sobre la ley trans.

"Ni la violencia ni las amenazas tienen cabida en una democracia. Así no", ha escrito Calvo en su cuenta de Twitter enlazando la publicación de elcomún.es, medio que se hace eco de esta acción y la enmarca en "la violencia con la que se permiten actuar los grupos proqueer en nuestro país".



La publicación que difundió la fotografía, que defiende el "periodismo militante de izquierdas", señala que la muñeca fue colgada por personas anónimas durante la madrugada del 19 de febrero en la Praza 8 de Marzo con la frase en gallego: "Perdinme, por onde queda o patriarcado".

Ni la violencia ni las amenazas tienen cabida en una democracia. Así no.https://t.co/U1fuBlN0K1

Sen palabras. Un boneco da Vicepresidenta do goberno @carmencalvo_ aparece aforcado en Santiago de Compostela.



Isto é intolerábel, o odio non é válido na política. As discrepancias debátese coa palabra.

+feminismo 💜 = +tolerancia 💞 pic.twitter.com/e8Dw1YeuGd