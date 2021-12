Antonio López optará á reelección como reitor da USC

O actual reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, presentou a súa candidatura para optar á reelección no cargo cun proxecto que busca afrontar retos prioritarios, como atallar o necesaria relevo xeracional da institución académica ou afondar no proceso trasformación dixital xa avanzado e acelerado os dous últimos anos debido á incidencia da pandemia sanitaria.

López, catedrático de Dereito Financeiro e Tributario, xa mostrara a súa disposición a someter de novo a súa proposta ante a comunidade universitaria, co fin de darlle continuidade aos proxectos iniciados nos últimos anos, consolidar estas liñas de traballo e avanzar noutras cuestións prioritarias para a institución académica.

De momento, Antonio López é o único candidato confirmado no proceso, aínda que o prazo de presentación de propostas permanecerá aberto ata o 13 deste mesmo mes. A campaña electoral exponse entre o 15 e o 21 de febreiro e as votacións por vía electrónica celebraranse entre as 09.00 e as 19.00 horas do 23 de febreiro, trala xornada de reflexión o día anterior.

O actual reitor aproveitará os dous meses que restan para a votación para definir de forma pormenorizada o seu programa electoral e a conformación do seu equipo, aínda que xa anticipou que haberá cambios tanto na propia estrutura como entre as persoas que o acompañarán.

EIXOS PRIORITARIOS. Nun encontro con diversos medios de comunicación, López avanzou algunha das liñas mestras do seu programa para os próximos anos. Unha das prioridades será continuar co proceso de substitución xeracional de PDI e PAS da institución, un reto que se atopa "canalizado", con plans en marcha e que "hai que seguir executando".

Outra das accións prioritarias será todo o relacionado coa transformación dixital, un proceso que se acelerou nos dous últimos anos "de forma incrible" e que "está chamado a cambiar un pouco a forma de proceder da universidade". Nesta liña, será necesario axilizar procesos de racionalizar normativas para que as administracións sexan "o máis áxiles posibles" e conten con maior transparencia no acceso á información.

Entre os retos que se expón para os próximos anos, López tamén se referiu ao plan de infraestruturas tramitado e aprobado pola USC e que aínda hai que seguir executando, após os primeiros pasos en proxectos como a Cidade da Saúde, e seguir avanzando na posta en marcha de accións xerais de planificación en cuestións de internacionalización, titulacións ou investigación a medio prazo.

CENTRO DA VIDA. O candidato busca, á súa vez, situar aos centros e facultades como o "eixo da vida académica e universitaria", devolvendo a xestión a estas instalacións trala centralización realizada hai varias décadas. Estas unidades de centro e de departamento acompañaranse, ademais, doutros espazos adecuados para poder programar accións culturais, entre outras posibilidades.

Doutra banda, defendeu a importancia de seguir traballando na proxección cara á sociedade e a transferencia de resultados e a conexión co sector empresarial e en visibilizar e mellorar estruturas de investigación sólidas e "competitivas" co fin de mellorar a captación de recursos, especialmente en áreas como Ciencias Sociais e Humanidades.

"Temos que ter uns recursos estructuralizados que nos permita financiar esa investigación", sinalou, do mesmo xeito que será necesario "seguir avanzando" na estructuralización da carreira investigadora.

REVISIÓN DAS TITULACIÓNS. Entre outras cuestións, López referiuse ademais á necesaria revisión do mapa de titulacións, que enmarcou nun proceso "permanente" de repensar a oferta académica co fin de captar alumnado. Así, apuntou a necesidade de estudar resultados de modelos como as dobres titulacións, unha proposta de "grandísima demanda" pero que conta con algunhas dificultades organizativas de execución.

Neste sentido, destacou a próxima implantación do título interuniversitario sobre Intelixencia Artificial, no que aproveitará as capacidades e os centros cos que conta Santiago para conectala con "aspectos sociais e éticos".

López tamén se referiu ao necesario avance nas actuacións de melloras dos campus, pendente dunha nova licitación tras quedar vacante a anterior e que se están prolongando "un pouco máis" do que desexan desde a institución. Así mesmo, avanzou que se traballará para mellorar a imaxe dos campus e nunha nova sinaléptica.