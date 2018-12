O líder de Anova e viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, apelou este martes á "responsabilidade" dentro da formación para buscar "canto antes" unha data para realizar as votacións dentro da formación.

"O que pasou non é bo", admitiu Sánchez despois de que as eleccións internas para elixir á nova dirección de En Marea, que terían que celebrarse entre o pasado sábado ás 9.00 da mañá e o luns á mesma hora, se atrasasen ata unha data aínda sen determinar.

En declaracións á prensa nos corredores do Parlamento, Sánchez -próximo á candidatura de David Bruzos- incidiu en que agora os representantes da formación deben limitarse "a demandar unha solución rápida para que se poida votar". Cre que "neste momento o responsable é demandar unha data de votación con garantías" porque "o resto non contribúe a dar unha solución satisfactoria" á situación do partido.

Segundo Sánchez, "non é responsable entrar a valorar" a actuación duns e outros porque o relevante na actualidade é traballar para "que a xente que está inscrita poida votar libremente e con garantías". "A xente o que demanda e ao que ten dereito é a canto antes ter unha data para votar en liberdade", resolveu.

Con todo, Sánchez mostrouse contrario a que se vaia a dar unha ruptura no grupo parlamentario, do mesmo xeito que sucedeu con AGE na lexislatura pasada. "Cremos que agora hai que estar centrados en resolver isto e despois outro tipo de valoracións poderanse facer", sostivo, remarcando que "non é responsable falar de hipótese". "Eu podo contestar que estou centrado no traballo parlamentario", concluíu.