Antón Sánchez defende un proceso revogatorio para resolver con "eficacia" o caso Quinteiro

O viceportavoz do grupo En Marea e portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, volveu a defender, na crise aberta polo caso da deputada Paula Quinteiro, que a dirección do partido 'rupturista' debeu apostar por un procedemento revogatorio, recollido nos estatutos e que ofrece "garantías", fronte a unha consulta aos inscritos.

O procedemento aberto, ao cabo, non é vinculante posto que unicamente fixa a posición da formación e a acta de parlamentaria pertence a cada persona elixida, aínda que a Comisión de Garantías lembrou tamén nos seus ditames que toda consulta ten un resultado que vincula á organización política.

O Consello das Mareas, con 23 votos a favor e a decisión de dez membros de non votar (así manifestada explicitamente na reunión telemática deste órgano de dirección), aprobou o regulamento que rexe a consulta sobre se Paula Quinteiro debe presentar a súa dimisión. A deputada viuse envolvida nun incidente coa Policía Local de Santiago na madrugada do 18 de marzo, cando levaba a cabo un control nocturno por mor dunha denuncia veciñal por vandalismo.

A aprobación da consulta, que se realizará desde as 10 do próximo 22 de maio e terminará 36 horas despois, vén avalada pola Comisión de Garantías, que emitiu diversos informes, coa discrepancia dun dos seus membros, Manuel Nogueira. Este integrante manifestou as súas dúbidas sobre as "garantías" deste procedemento, coincidentes coas alegacións presentadas por Sara Outeiral e Pedro 'Peyo' Rivera –próximos a Quinteiro–.

A división ao redor desta cuestión non só se cerne ao redor da dirección de En Marea, senón tamén ao grupo parlamentario que, cando se iniciou a crise, acordou unha posición favorable a abrir un expediente informativo á deputada polo ocorrido. Pero Luís Villares, portavoz do grupo, no que Podemos ten a maioría de representantes, mantivo desde o inicio que Quinteiro debe asumir "responsabilidades" e deixar a súa acta no Pazo do Hórreo.

Nestes dous meses sucedéronse peticións de "dimisión" por parte da dirección de En Marea, mentres que o sector crítico con Villares e a Coordinadora –á que acusan de non representar a pluralidade de En Marea– apoia a Quinteiro, quen nos últimos días asegurou que non se sentirá apelada polo resultado da consulta e permanecerá no seu escano.

Ademais, neste período En Marea viviu situacións de controversia cando dimitiu o deputado Juan Merlo, tamén de Podemos Galicia, por inflar o seu currículo ao figurar que era enxeñeiro sen ter os estudos, en plena crise polas irregularidades do máster de Cristina Cifuentes.

A substitución deste deputado non estivo exenta de polémica, xa que o seguinte na lista, Xoán Hermida, chegou a figurar como deputado electo adscrito a En Marea sen tomar posesión do escano coa intención de "presionar" a Paula Quinteiro, aínda que dixera que non tiña intención de converterse en deputado esta lexislatura. Finalmente renunciou ao seu posto e entrou Julia Torregoso, outra deputada de Podemos Galicia que chegou ao Parlamento rodeada de polémica porque un vehículo da súa propiedade viuse envolvido nun accidente de tráfico cando circulaba sen seguro.

"RUÍDO". Neste escenario, Antón Sánchez quixo "non xerar un ruído que é prexudicial" e reiterouse nas palabras xa noutras ocasións manifestadas, consciente de que a situación que vive En Marea desde hai 60 días "lastra" a visibilidade do traballo que realiza a formación política noutras iniciativas.

Así, sinalou que En Marea ten "un procedemento regulado idóneo" para estes casos, que é o revogatorio, e que "dá garantías para que a militancia teña a información correcta" e que permitiría que Paula Quinteiro expresase os seus argumentos, á vez que tería "carácter vinculante".

O revogatorio, a xuízo de Antón Sánchez, permitiría "resolver con eficacia, e xa, este asunto, que leva dous meses impedindo centrarse" nas cuestións que defende o grupo, "tan importantes" como as denunciadas este mércores. "Prolongar no tempo esta situación non nos beneficia", advertiu.

De feito, Antón Sánchez, que non aclarou se participará no proceso de consulta habilitado, avisou de que se "corre o risco" dunha "saída en falso" deste procedemento.