Sánchez: "Galicia está cansa das falsas promesas do PPdeG"

O portavoz do Grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez, sostivo este mércores que fóra do Parlamento galego "hai unha Galicia cansa" das "falsas promesas" do PPdeG e que acredita que chegou "o inicio do fin" da era de Núñez Feijóo á fronte da Xunta.

Na súa primeira intervención como líder do grupo parlamentario, Sánchez cargou contra as promesas dun presidente galego que non se preocupa polo territorio que goberna en tanto que "cada vez que ten ocasión converte o que é un debate sobre a nosa nación nun exercicio de cinismo, prepotencia e propaganda".

"Unha vez máis volveu repetir a mesma posta en escena do últimos dez anos" coa que "esconde sen rubor as súas responsabilidades", nesta ocasión, percorrendo ao victimismo fronte ao novo inimigo que supón o Goberno central agora que non está gobernado polo PP.

Todo iso, porque "o seu discurso non é máis que outra cortina de fume para non render contas" dunha xestión que esconde "dez anos de recortes e desigualdades, de austeridade e falta de iniciativa política".

Antón Sánchez lamentou a decepción que supuxo un presidente da Xunta que chegou en 2009 ofrecendo un "Goberno dez cando máis tarde o único que conseguiu foi converter a Galicia na zona cero dun fracaso de experimento neoliberal".

Todo iso, reiterou de forma insistente o deputado, tapado por unha "propaganda" que enche "telexornais co diñeiro de todos" e que é a única estratexia do PP galego que cultiva "éxitos notables" posto que "a manipulación mediática é a peza central do seu goberno".

Aínda con esa intención de manipular, segundo Sánchez, é imposible paliar unhas "políticas que esnaquizan vidas" e condenan á mocidade á precariedade.

Tampouco se pode ocultar que "somos campións da austeridade" sendo "os que antes empezaron a recortar e os que o fixeron con maior dureza" porque "a única partida de gasto que creceu de forma significativa foi o servizo da débeda e iso é o pago de intereses aos bancos".

Con todo, para Sánchez fóra da Cámara existe unha "Galicia que se move en defensa dos seus dereitos" en numerosos colectivos cidadáns organizados "contra as agresións de Feijóo" aos servizos públicos e ao territorio.

"Existen tantos conflitos en Galicia como intentos de vender a prezo de saldo o noso territorio" ante os que a sociedade se mobilizará para o que, sinalou, contan co respaldo do seu grupo.

"Hai unha Galicia que soubo resistir, que non se resignou" e que contou "coa paciencia para saber que os cambios tardan, pero que sabe que ao mesmo tempo saben que antes ou despois o seu final chegará".

Toda esa xente, do mesmo xeito que o Grupo Común da Esquerda, representa "a memoria de Castelao" e a "memoria antifranquista" que foi "profanada" por unha "ultradereita en Colón" que se manifesta acompañada do presidente galego.

A pesar de todo, "confiamos neste país e na súa xente, temos que activar a toda a Galicia que se move en defensa dos seus dereitos" proclamou Sánchez nunha intervención que estivo seguida polos seus compañeiros en Anova, o histórico político nacionalista Xosé Manuel Beiras e o exrexedor de Santiago Martiño Noriega.

Tamén presenciaron o seu discurso o deputado no Congreso por Galicia en Común Antón Gómez-Reino e o senador José Manuel Sande.