Xa vai alá máis de media campaña. Que sensacións ten?

Pois despois da fin de semana a sensación é que hai fame, desexo e posibilidade real de cambio. E o máis importante: a xente percibe que hai unha alternativa clara de goberno formada por tres forzas con vontade de cooperación e cun programa para cambiar o país.

Ve os galegos coa cabeza máis nas eleccións ou no coronavirus?

A xente ten a cabeza nas preocupacións do día a día: a situación económica, social, laboral… Precisamente por iso falamos de que esta campaña é decisiva e histórica; non son unhas eleccións calquera senón que nos xogamos moito tras dez anos difíciles de recortes, austeridade e privatizacións. Estes catro meses de coronavirus deixaron claro que o que precisamos son gobernos que gobernen. Vémolo co Goberno central, que aprobou os Erte, a suba do salario mínimo, o ingreso vital, a prórroga da prohibición de desafiuzamentos e cortes de agua… Iso é o que necesitamos en Galicia.

Como pode influir o brote da Mariña nos comicios?

No resultado non o sei. Pero é evidente que o señor Feijóo e o PP convocaron estas eleccións única e exclusivamente polos seus intereses partidistas e electorais, e puxéronos por diante da saúde dos galegos e das garantías democráticas. Nos seis días que lle quedan como presidente da Xunta esixímoslle que garanta os dereitos sanitarios e a saúde da poboación da Mariña, pero tamén debe garantir, como único responsable da convocatoria, o dereito ao sufraxio.

Deben suspenderse as eleccións?

Agora hai que saber o que acontece na Mariña e esixir transparencia e datos actualizados. Logo, se non se dan as situacións de garantía sanitaria esixibles para uns comicios é evidente que o proceso electoral non se pode celebrar.

Falou co resto da oposición disto?

Si. Falamos con PSdeG e BNG e todos estamos na mesma liña, pero non só agora senón desde hai meses, cando consensuamos que non nos parecía axeitada a data das eleccións. O consenso entre os tres agora é claro: na Mariña é fundamental que todos os cidadáns poidan votar.

Teme unha baixa participación?

Eu creo que calquera demócrata ten que buscar unha participación alta. Nós o que temos claro é que neste momento todo votante de esquerda, progresista e que quere un cambio porque está farto das listas de espera e de que lle pechen centros de saúde e escolas infantís pois ten que ir a votar o 12-X.

Nas enquisas, Galicia en Común segue sen remontar. Preocúpao?

O que din as enquisas con total claridade é que Galicia en Común se disputa os deputados claves que poden desnivelar a balanza co PP, nas provincias de Pontevedra, A Coruña e probablemente tamén en Lugo. Por iso o voto a Galicia en Común vale doble: porque garante que haxa deputados que defendan políticas de esquerdas e porque cada escano réstalle un ao PP.

Vostede parece o máis optimista de toda a esquerda.

Eu son unha persoa positiva por natureza. Nun momento como este temos a responsabilidade de mandar mensaxes que reforcen a confianza tanto nas institucións como no compromiso dunha saída da crise pola esquerda.

Que comentou con Pablo Iglesias a fin de semana?

Con Pablo coincidín na diagnose de que en Galicia non só nos xogamos o Goberno galego senón que se consolide o ciclo de gobernos progresistas no resto do Estado. E falamos de algo evidente: que o proxecto político de Feijóo non ten nada que ver coa Xunta senón coa aspiración de suceder a Casado.

Remata a campaña sen solución sobre a mesa para Alcoa.

Por parte de Feijóo só hai silencio, inacción e acusacións a outras administracións, mentres non exerce as competencias que aínda lle quedan esta semana como presidente. Dixérono con claridade o vicepresidente do Goberno e a ministra Díaz: a próxima Xunta debe participar na solución e na intervención para salvar os milleiros de postos de traballo de Alcoa. Se Galicia en Común está no vindeiro Goberno galego todo o mundo sabe que seguiremos onde sempre estivemos: cos traballadores.

Quedou satisfeito co debate?

Máis alá da miña sensación persoal, na que puxen enriba da mesa propostas, o principal do debate é que se viu un Feijóo moi nervioso, que cando non ten o terreo de xogo comprado perde o partido. O debate tamén evidenciou que hai unha alternativa para este país, formada por GeC, PSdeG e BNG.

Que será o primeiro que faga tras o 12-X se chega á Xunta?

Chamar á ministra de Industria e a Álvaro Dorado, presidente de Alcoa, para dicirlle que a Xunta participará para salvar Alcoa.

MOI PERSOAL | "Coñecín a Xulio Ferreiro en Riazor o día no que o Deportivo perdeu a Liga co penalti de Djukic"

Non sae da casa sen...

Sen a mochila, onde levo todo o que podo necesitar un día: desde un abrigo a algo de tecnoloxía ou un bañador por se podo darme un baño nunha praia ou río do país.



Como levou o confinamento?

Leveino ben, máis alá das dificultades persoais derivadas da distancia coa miña filla [en Arxentina], que naceu no confinamento.



Ten a familia repartida polo mundo e xuntouse confinamento con campaña. Como leva non vela?

Se en algo se me está facendo longa a campaña non é polas viaxes, mitins ou encontros senón pola distancia coas dúas pequenas.



Tone é moi coruñés. Como o tratan en Vigo?

Tone é un coruñés que desde pequeño defendeu sempre que o noso país é unha comunidade humana conxunta e que Vigo é unha cidade na que me sinto igual que cómodo que na miña e onde sempre me trataron moi ben.



O seu colega Xulio Ferreiro é moi do Dépor. Vostede?

Eu coñecín a Xulio na grada de Riazor o día no que o Deportivo perdeu a Liga co penalti de Djukic. El era amigo de miña irmá. Eu fun moi deportivista e sígoo sendo, pero o fútbol ocupa hoxe menos tempo no meu ocio.



Non fixo unha foto con vacas na campaña. Non é moi rural, non?

Eu traballei nove anos no laboratorio que fai o control de calidade de todas as explotacións lácteas do meu país, o Ligal. Creo que se hai un candidato que humildemente saiba de leite, produción gandeira e vacas neste país ese son eu.



É moi de montaña. Recoméndenos unha en Galicia para camiñar.

Todo o mundo debería de subir a Trevinca, entre outras cousas porque as montañas tamén axudan a entender que as fronteiras moitas veces son máis políticas e administrativas que reais. Outra montaña para subir é o Monte Pindo.



Ou Monte Pío?

Monte Pío non é para subir, senón para abrirlle as portas aos galegos.



Quédalle tempo para ler?

Estou retomando libros que me emocionaron e que nesta campaña lembro moito e incluso cito. Un deles é por exemplo ‘Porca terra’, de John Berger.



Unha viaxe soñada?

Unha praia ou unha montaña, sen móbil, coas miñas fillas e coa xente que quero.