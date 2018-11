Rifirrafe entre Rufián y Gómez-Reino en la comisión del Alvia

Gabriel Rufián y Antón Gómez-Reino protagonizaron este miércoles un tenso rifirrafe en el Congreso, donde e portavoz de ERC en el Congreso llegó a llamar "payaso" al diputado de En Marea y flamante líder de Podemos en Galicia.

Esto es lo q ha pasado cuando hemos intentado entrar en la Comisión del Accidente del Alvia con la denunciante del caso del Accidente del Alvia, @anamirandapaz



Esos dos señores q callan delante son de En Marea. Gallegos. Uno de ellos @AntonGomezReino me acabará llamando payaso. pic.twitter.com/El2vitNT5z — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 14 de novembro de 2018

La disputa se desencadenó después de que le fuese vetado el acceso a Ana Miranda a la comisión que investiga el accidente del Alvia. La eurodiputada del BNG fue la que llevó el caso a Bruselas y quería asistir como público, invitada por Rufían, a la jornada en la que comparecía Chistopher Carr, jefe de la unidad de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (Era, por sus siglas en inglés).

PP y PSOE han vetado a la eurodiputada del BNG y denunciante del caso @anamirandapaz para que asista como público este miércoles a la Comisión del Alvia.

Exigimos que @CelsoDelgadoOU y @odonelorza2011 expliquen el por qué y les adelanto que entrará conmigo. A ver cómo lo impiden. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 10 de novembro de 2018

Rufián ya había responsabilizado del veto a PP y PSOE, concretamente a los diputados Celso Delgado y Odón Elorza. Al llegar a la comisión junto con Ana Miranda, y ver como le impedían el paso a la eurodiputada del Bloque, Rufián pidió explicaciones y el presidente de la comisión, Felix Guillaume, del PdeCat, respondió: "Un acuerdo de la mesa".

Entonces apareció Gómez-Reino, al que Rufián le preguntó: "¿Tenéis algo que decir los de Podemos ante este atropello". El recientemente elegido portavoz de la formación morada en Galicia explicó que habían votado a favor de la presencia de Ana Miranda y, ante la insistencia de Rufián, le espetó un sonoro "payaso".

Las explicaciones de Rufián y Gómez-Reino

Rufián, en declaraciones a los periodistas, consideró esta una reacción "gravísima" al tratarse, sobre todo, de un representante de En Marea, un partido "que iba a asaltar los cielos y que supuestamente defiende a los gallegos". El diputado republicano ha asegurado que otras veces han entrado en la comisión personas que no son ni diputados ni comparecientes ni periodistas.



Sin embargo, dentro de la comisión, Gómez Reino ha pedido la palabra para explicar que el protagonismo de esta investigación tiene que ser para las víctimas "y no para ningún político, ni para nadie que esté en esta sala representando a los ciudadanos".



"Por respeto a las víctimas y a la ciudadanía no voy a entrar en lo que entiendo como provocaciones agresivas", ha dicho al inicio de la comisión, al tiempo que ha subrayado que su grupo siempre ha defendido que Ana Miranda estuviera presente en esta sesión.



La eurodiputada del BNG ha agradecido a Rufián el gesto y ha cargado contra el PP y el PSOE por vetar su presencia en la comisión.