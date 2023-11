Un anticiclón podría alejar las lluvias de Galicia al menos una semana

Tras un mes de lluvias continuas en Galicia, la mayoría de gallegos podrán respirar aliviados al saber que la previsión meteorológica para la próxima semana apunta a una continuidad del tiempo seco iniciado este viernes.

Según informa MeteoGalicia, la posible entrada de un anticiclón de bloqueo alejará los chubascos hacia el norte y propiciará cielos despejados en general en la comunidad gallega, especialmente a partir del próximo miércoles.

📢Posible anticiclón de bloqueo á vista en #Galicia



A partir do 22/11/2023:



🔹Ceo máis despexado en xeral☀️

🔹Xeadas🧊

🔹Vento do nordés e tamén do leste🧥#FelizFinde pic.twitter.com/HOZxYb6u7c