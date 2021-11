Las Anpas exigen atrasar la última evaluación en la Eso para evitar perder "un mes"

La Confederación de Anpas Galegas informó este lunes de que ha registrado un escrito dirigido al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el que exigen que "rectifique o calendario escolar" y lleve "a derradeira avaliación do curso máis aló do 21 de xuño" con el objetivo de "impedir que o alumnado galego do Eso perda un mes de curso".

En un comunicado, la entidad explica que el calendario escolar, aprobado en su día "unilateralmente" por el departamento autonómico, tenía como "única finalidade dar tempo" para poder celebrar en junio la convocatoria extraordinaria de Eso, con 15 días reservados "para preparala". Sin embargo, el ministerio decidió suspender esta prueba ya en 2022 y, a pesar de ello, Educación mantiene la evaluación del tercer trimestre "a principios de xuño" cuando la actividad lectiva "esténdese ata o día 21" de ese mes.

Por ello, recalca que las familias no están dispuestas a que Educación "roube case un 10% de curso" para cuadrar "as contas administrativas" y censura que Rodríguez desoyó sus peticiones de "retrasar as avaliacións até despois da finalización do curso escolar, ou sexa, despois do 21 de xuño", opción que proponía "para poder aproveitar todos os días lectivos como días útiles".

Al mismo tiempo, la Confederación critica que, "a piques de rematar o primeiro trimestre", están todavía "sen definir" los "apoios e reforzos para o alumnado que o precise".