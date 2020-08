As Anpas avisan á Xunta de que defenderán sen límites a saúde dos seus fillos

Preocupación entre pais e profesores de Galicia ante a incerteza do inicio do curso. Ante falta de movementos por parte da Xunta, que reprocha ao Goberno central a necesidade dun protocolo común para o Estado ante os rebrotes da Covid-19, a Confederación de Anpas Galegas impulsou nun manifesto unha serie de reivindicacións e urxencias de cara ao reinicio da actividade lectiva.

A premisa é clara: regreso presencial ás aulas, pero seguro e responsable. "De non ser así, exerceremos o noso dereito a ser as defensoras últimas da seguridade das nosas fillas e fillos, pero sen límites", advirten, mentres critican a "total falta de liderado estruturado e confiable" do Goberno galego e a "falta de coherencia" da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

A entidade apelou á importancia da presencialidade para o desenvolvemento social, afectivo e emocional do alumnado e como única garantía do tratamento "en equidade" dos mozos e do traballo en igualdade, pero non "en calquera condición". É por iso que, do mesmo xeito que a Confederación de Anpa de Centros Públicos de Galicia (Confapa), instan á Xunta a convocar un encontro coa comunidade educativa para abordar con urxencia este próximo retorno ás aulas e os protocolos necesarios a aplicar.

Para sacar adiante este inicio do curso, instan a garantir a seguridade e a atención en igualdade ao alumnado, tendo en conta especialmente aos estudantes con necesidades especiais. Neste sentido, urxen un plan especial de atención á diversidade que inclúa supostos e previsións ante unha hipotética cancelación total ou parcial da presencialidade.

Esta posibilidade debe terse en conta, ademais, á hora de abordar calquera problema derivado da atención telemática e da fenda dixital, tanto por acceso a novas tecnoloxías como pola situación económica das familias.

INCERTEZA. Os pais piden impulsar a dotación de persoal de enfermaría e de educadores sociais para cada centro, do mesmo xeito que unha reorganización e contratación de profesores necesarios para facilitar os desdobres e asegurar as medidas de seguridade e distanciamento na aula e entre grupos.

Outras reclamacións apuntan á reformulación das materias deste curso, para incorporar os contidos perdidos durante o terceiro trimestre que se viviu en confinamento, e se garanta a gratuidade do material de protección e hixiene á comunidade educativa onde se realicen as actividades lectivas.

A incerteza por este inicio do curso levou a outras entidades a adoptar solucións ante a inquietude das familias. Confapa difundiu un cuestionario con preguntas e cuestións sobre posibles situacións e escenarios que se poidan producir nos centros. Outros pais impulsaron unha plataforma (Dereito a Ensino sen Risco de Pandemia) para pedir que se garanta o dereito á educación a través da libre elección de formación, presencial ou a distancia.

A Xunta insiste en reclamar o impulso a un protocolo consensuado para todo o Estado. Este mesmo mércores, o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, apuntou que a Xunta segue sen coñecer a data da Conferencia de Presidentes na que se ía a abordar o inicio do curso e que estaba prevista para os próximos días, á vez que lembrou que as comunidades, Galicia entre elas, urxen "un protocolo único" para todo o sistema educativo español.

Ao seu modo de ver, é "imprescindible" que haxa un protocolo "consensuado" con independencia "da ideoloxía" dos distintos gobernos autonómicos. "Dicímolo desde hai trimestres", agregou o presidente galego.

REFORMA DO PROTOCOLO. O Goberno galego conta cun protocolo propio, que se verá obrigado a modificar e a adaptar ante as novas circunstancias de rebrote e as novas medidas sanitarias, entre elas a posible obrigatoriedade do uso de máscara a alumnos de máis de máis de 6 anos.

É por iso que a comunidade educativa reclama que un encontro para abordar esta situación, ante o inminente arranque do curso escolar. O texto actual non agrada nin a sindicatos nin ás confederacións de ANPA de centros públicos.

Paula Carreiro, de FeSP UGT, apelou á importancia de tentar sentar e "coordinar un pouco" este arranque "caótico" do curso escolar, e a necesidade de impulsar "un grupo de traballo" coa comunidade educativa, sobre todo para aclarar a vía para regular as exencións do uso de máscara, a organización entre os alumnos e estudar o custo adicional que suporía para as familias.

Así mesmo, ANPE lamentou "as idas e vindas" do Ministerio e a Consellería e advertiu de que "non é suficiente coa esixencia de máscara", senón que é necesario un protocolo común, accións para acondicionar as instalacións e adaptalas á amplitude necesaria para a distancia de seguridade, a limpeza, un investimento para reducir o cociente, cun aumento "significativo" de medios e cadros, e unha total preparación ante un hipotético regreso á teleformación.