Añoveros: "La Casa de la Canicouba traza una evolución de Galicia desde el siglo XVI"

¿Qué relevancia tiene la Casa de la Canicouba de Tui?

Es una casa, en estos momentos de mi propiedad, que tiene una vida de 473 años. Nunca ha salido de la familia, ha habido 16 propietarios a través de catorce generaciones. En la tesis estudio la historia de esta familia hidalga y de la propia casa como inmueble, y el riquísimo archivo documental que tiene. Es el más antiguo de Galicia, va del siglo XVI al XXI. Y como todos los archivos privados no se conoce, porque los investigadores no suelen tener acceso a ellos. Este tiene más de 17.000 documentos, y el primero es la escritura de la adquisición de los terrenos donde se empezó a construir la casa, con fecha del 22 de julio de 1547.

¿Y de qué nos hablan?

De todo. Hay testamentos, gastos de entierro, contratos de arrendamiento y de foro; donaciones, herencias, pleitos, siete expedientes de nobleza e hidalguía, nombramientos, firmas de Carlos I, Fernando VII, Isabel II... Hay documentos de mucha importancia. Se puede trazar una evolución de Galicia e incluso de España.

Ya escribió en su día Mosaico de historias tudenses, Vidas paralelas tudenses, la historia de los alcaldes de Tui en el siglo XX, otro trabajo sobre la Casa de la Canicouba... ¿Cuál es su vinculación con Galicia y con Tui en particular?

Soy navarro, pero vivo en Barcelona desde que tenía 5 años. Me casé hace 50 años con una señora [la exministra de Administraciones Públicas Julia García Valdecasas, fallecida en 2009] cuya madre era tudense y propietaria de un pazo urbano y he estado veraneando allí desde entonces. En 1997 se la compramos a mis suegros. Mi mujer fue la propietaria número 16. Tui es una ciudad de la que estoy enamorado desde hace muchos años. Fui presidente del Instituto de Estudios Tudenses. Pienso jubilarme en un par de años e irme a vivir a mi Casa de la Canicouba.

También es un gran conocedor del Camino. ¿Qué supone para usted?

Empecé a interesarme hace muchos años por mi naturaleza navarra, ya que el Camino comienza en Roncesvalles. Cuando ya entablé mi relación con Tui, me interesé por el Camino portugués. Lo he hecho un par de veces y he escrito bastantes artículos. También sobre el Camino francés, que es la historia de Europa. Es el primer gran paso para la globalización en un tiempo donde solo existían viajes por cuestiones políticas, bélicas o de peregrinaje. Entonces era un camino de ida y vuelta, se traía y se llevaba cultura.

Tiene cuatro tesis y un buen puñado de libros y artículos documentales. ¿Prefiere este formato a la ficción, donde también hizo una incursión con La noria del siglo XXI?

Sí. Y tengo escritas 400 páginas de la quinta, sobre las dos últimas novelas de Camilo José Cela. Pero cuando termine con las tesis empezaré con otra novela, de la que tengo ya el esquema avanzado.

"Creo no hay ninguna salida para la independencia de Cataluña. No por una cuestión sentimental, sino por un tema económico"



¿Se pueden dar pistas?

Es sobre una relación amorosa entre un varón maduro y una chica de unos 30 años que se encuentran por casualidad. Por ahí va a ir.

Desde los tiempos en los que cofundó UPN en Navarra, ¿ha cambiado mucho la política?

Muchísimo. Pero yo estoy totalmente apartado de la política, aunque la he vivido muy cerca. En UPN ocupé algún cargo, pero del partido y a distancia. No he cobrado ni un real de la política, no he tenido ninguna actividad remunerada. Sí tengo grandes amigos políticos, empezando por el presidente de la Xunta, al que conozco desde hace más de 30 años.

Ha vivido en Cataluña el procés. ¿Hay salida para este conflicto?

Soy muy contrario a ello y creo no hay ninguna salida para la independencia. No por una cuestión sentimental, sino por un tema económico. Tendría que ser un pacto entre Cataluña y el resto de España que esta estaría muy lejos de admitir. El 70% de las cosas que se producen en Cataluña se venden en el resto de España. Con una frontera y tasas, duran 15 días económicamente. Y está la enorme presión de Europa, porque hay muchos países, como Francia, Italia o Reino Unido, con la espada de Damocles respecto de la separación de algunos territorios. Y, como jurista, puedo decir que la normativa europea prohibe que una parte que se ha desgajado, aunque lo hiciese de mutuo acuerdo, entre en la Unión Europea. No lo veo. Pero es muy difícil luchar contra ello: es imposible luchar contra los sentimientos, porque no parten de una razón.

Podríamos decir que es más fácil que el Espanyol vuelva a Europa.

Seguro [ríe].

Otro terreno de sentimientos que será complicado de manejar.

El fútbol es complicadísimo. Y el producto que vendes no lo puedes garantizar nunca, porque todo depende de que entre el balón. Ya puedes haber fichado lo mejor, que si la pelotita no entra o el portero falla... pues la has cagao.

Precisamente tiene la mayor colección de caganers, con más de 1.800 piezas e iniciada en 1970. ¿Ya ha comprado los de este año?

Todavía no. Tengo que ir a verlos. No compro personajes. Por ejemplo, no tengo de Trump o de Obama. Ahora prefiero no comprarlos hasta que no hayan fallecido y hayan pasado a la historia, que sean significativos. Me regalaron uno de Ronaldinho y hoy hay gente joven que quizás ya no sabe quién es. Los que no son personajes conocidos los compro todos.



Igual este año los confinan...

Creo que no va a haber feria. Pero un grupo de diez coleccionistas fundamos una asociación, en la que ahora somos ciento y pico, y conocemos a todos los artesanos de caganers, por lo que tenemos previsto visitarles en sus talleres.