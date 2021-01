Anova, EU e Podemos devolverán case 60.000 euros ao Parlamento e, En Marea, 50 céntimos

A Mesa do Parlamento de Galicia requiriu, o pasado mes de novembro, aos que foron titulares do Grupo Común dá Esquerda e do Grupo Mixto, que entregasen as contas correspondentes con 2020, despois de que nas eleccións do 12 de xullo non obtivesen representación e quedasen fose do Pazo do Hórreo.

Trátase dunha situación inédita e que chegou a presentar dúbidas sobre que había que facer co diñeiro que había nas contas dos grupos, xa que o proceder de cada un deles, incluídos o PPdeG, BNG e PSdeG é diferente e algunhas forzas políticas, de feito, operan cunha soa conta para o partido e o Parlamento.

Os balances foron entregados recentemente no rexistro da Cámara galega (finalizaba o prazo a mediados de decembro), tanto polos que foron integrantes do Grupo Común da Esquerda (que concorreron con En Marea e que proceden de Podemos, Anova e Esquerda Unida), como do Grupo Mixto (que ao final da lexislatura quedou integrado só por deputados da candidatura En Marea, incluído o seu candidato á Xunta, Luís Villares).

Os documentos, aos que tivo acceso Europa Press, revelan unhas contas saneadas en ambos os casos, coa diferenza de que o Grupo Mixto fixo unha transferencia en concepto de achega a partido político por valor de 30.000 euros, un traspaso de diñeiro que é habitual e que se repite nos balances doutros partidos.

Pero o Grupo Común da Esquerda, que como tal non tiña partido matriz, aínda que os seus deputados si pertencían a partidos distintos que se aglutinaron no partido En Marea, presenta unhas contas con activos de próximos aos 60.000 euros que non se repartiron (aínda que si figura unha achega de 14.000 a formación política) e que agora, segundo as fontes consultadas por Europa Press, serán devoltos ás arcas do Pazo do Hórreo.

Concretamente, no seu balance figura un activo neto por valor de 58.689 euros que, salvo axustes de última hora por facturas que puidesen chegar nos últimos días (acaban de terminar un proceso xudicial coa reclamación ante o TSXG de documentación da comisión das caixas), serán reintegrados na súa totalidade ás arcas públicas.

ÚLTIMO BALANCE, O DE 2019. Os balances do Grupo Mixto e do Grupo Común dá Esquerda son os únicos aos que se pode acceder polo momento. Na web de Transparencia da institución autonómica si que aparecen os correspondentes a 2019.

Segundo os datos dos últimos balances completos presentados, a falta de coñecer os do final da lexislatura, entre todos os grupos destináronse 122.331,35 euros máis do que ingresaron do Parlamento durante 2019, unha situación derivada das contas de PPdeG, PSdeG e BNG, aínda que os seus números estaban saneados ao peche do exercicio saneados e presentaban as súas cifras de tesouraría en verde.

Este maior gasto fronte ao ingreso de 2019 do Parlamento (polas subvencións que se outorgan aos grupos para o seu funcionamento) contrasta coa actividade do Grupo Mixto, que aforrou 17.850 euros, e do Grupo Común dá Esquerda, que deixou de gastar 45.768 euros con respecto ao ingresado. Ambos os grupos, que inicialmente era un só até as escisións, aforraron en total 63.618 euros en 2019, o que lles permitiu liquidar a súa situación como grupo parlamentario sen obter representación en xullo con saldo positivo.

AS CONTAS DOS GRUPOS. A diferenza nos balances das contas dos grupos radica, basicamente, en se a formación política á que pertencen ten unha conta bancaria distinta á do grupo político que opera na Cámara. Cabe destacar, neste sentido, que os grupos parlamentarios son figuras de funcionamento da institución que non ten máis percorrido que a do propio lexislativo e nos que, de feito, os seus compoñentes poden pertencer ou non á formación política de referencia e poden concorrer, chegado o caso, en listas distintas.

Así, o PPdeG mantén unha conta propia para o grupo parlamentario, como era o caso tamén do Grupo Común dá Esquerda e do Mixto, cuxa referencia orgánica neste caso foi En Marea, xa que se compuxo unicamente de deputados deste partido. Con todo, BNG e PSdeG operan cunha única conta bancaria xunto á formación política.

Isto explica que o Grupo Parlamentario Popular transferise un total de 600.000 euros desde a conta da Cámara á do partido político durante o pasado 2019, o que deixou o balance do exercicio nun saldo negativo de 167.504,63 euros. En todo caso, ao peche do ano, rexistrou 1,15 millóns de euros en tesouraría e presentaba unhas contas saneadas.

Tamén o Grupo Mixto fixo unha achega á súa formación política, que ascendeu en 2019 a un total de 14.873 euros, aínda que presentou un balance anual en positivo. En 2020, segundo o balance achegado agora á Cámara, esta achega ascendeu a 30.000 euros.

Fontes de grupos parlamentarios consultadas por Europa Press explicaron que a transferencia de contías aos partidos políticos está dentro da orde legal e indicaron que teñen que ser os partidos que reciben este ingreso os que justifiquen o uso e a recepción ante o Tribunal de Cuentas.

SEN TRANSFERENCIAS. Pola súa banda, o Grupo Común da Esquerda mantiña unha conta parlamentaria (os seus deputados presentáronse por En Marea e aínda que pertencían a Podemos, Esquerda Unida e Anova, non accederan ao escano con esa representación). Neste caso, en 2019 non se produciu ningunha transferencia a forzas políticas e en 2020 aparece unha de 14.000 euros.

Mentres, PSOE e BNG non fixeron ningunha transferencia ao manter esta contabilidade conxunta. No balance de 2019, figura un saldo negativo de ingresos fronte a gastos de 246,79 euros no caso do BNG, aínda que mantén máis de 22.600 euros en tesouraría; e dun gasto maior que ingreso de 18.197 euros no caso do PSOE, aínda que nas súas contas mantiña ao peche do exercicio 21.708 euros.