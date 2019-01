Anova, disposto a sumarse en alianza con ERC, BNG e Bildu para as europeas

O veterano político nacionalista galego Xosé Manuel Beiras anunciou este mércores que a súa formación Anova está completamente de acordo co chamamento do líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en tecer unha alianza de forzas nacionalistas para concorrer ás próximas eleccións europeas.

Nunha conferencia de prensa, Beiras admitiu que a proposta do político é a que máis o convence para os comicios europeos de maio próximo, sendo unha opción que xorde, dixo, de cabezas lúcidas.

Anova súmase así a ese chamamento que en Galicia xa conta cun primeiro socio, posto que o BNG, xunto con ERC e EH Bildu presentarán o vindeiro venres a súa candidatura conxunta ás eleccións europeas, nun acto en Santiago de Compostela no que participarán os candidatos das tres forzas soberanistas.

O histórico político galeguista móstrase así disposto a negociar cos partidos nacionalistas pese a que eles vaian concorrer competindo con Podemos e Esquerda Unida, actuais socios de Anova no Parlamento autonómico e no Congreso dos Deputados.

Para Beiras é interesante unha alianza que represente aos pobos sen Estado cun chamamento que debe ir desde o PNV ata as CUP. Con todo, tamén ve necesario sumar ás forzas rupturistas de esquerda que respectan o decidir dos pobos.

Así, aínda que Beiras é consciente de que Eh Bildu conta cun preacordo para as europeas, dixo que abraza ese chamamento aínda que a viabilidade ou non viabilidade da suma non dependerá de nós.

Máis prudente, con todo, mostrouse o portavoz de Anova, Antón Sánchez, que apuntou que de cara ás eleccións europeas non hai ningunha proposta encima da mesa.

O panorama neste ámbito é complexo porque Unidos Podemos rexeita sumar a En Marea baixo a súa candidatura despois de que xurdisen discrepancias internas, polo que En Marea podería concorrer de forma conxunta con Compromís.

Segundo Sánchez é necesario unha alternativa da esquerda do Estado sempre que se respecte a autodeterminación dos pobos.