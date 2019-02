Anova aposta por unha "fronte ampla", pero sen mencionar a En Marea

A formación política galega Anova confirmou na celebración da súa Coordinadora Nacional a súa aposta por unha "fronte ampla" e a súa defensa das "fórmulas flexibles" que se desenvolveron desde a súa creación en 2012, avogando por dar continuidade ao traballo que se impulsou coa confluencia con Esquerda Unida, Podemos e as mareas municipalistas e sen aclarar explicitamente se pecha a porta de forma definitiva a acudir ás eleccións xerais baixo o paraugas de En Marea.

Así o transmitiu nun comunicado remitido tras a celebración da súa Coordinadora Nacional en Santiago de Compostela, á que asistiron, entre outros, o fundador do partido Xosé Manuel Beiras, o seu actual líder, Antón Sánchez ou o deputado no Congreso Miguel Anxo Fernán-Vello.

Anova non cita explicitamente a Esquerda Unida ou Podemos, pero si alude a que aposta pola "fronte ampla", dándolle continuidade ao traballo realizado con AGE -Alternativa Galega de Esquerdas que integrou a Anova e a EU-, así como ás mareas municipalistas e ao Acordo de Mazarelos e a Asemblea de Vigo.

No seu comunicado, Anova non marca unha posición sobre presentarse como partido, como defende En Marea de Luís Villares, ou como coalición, pola que avogaban EU e Podemos, e lembra que a súa "aposta estratéxica tivo diferentes concrecións tácticas" desde a súa creación, "buscando fórmulas flexibles que en ningún caso supuxeron mudar de rumbo".

Anova si avanza que nos próximos días reunirá ás asembleas territoriais para "socializar este debate" e incide en que segue apostando por "a unidade entre diferentes", sempre que se comparta un "mínimo común denominador" ao redor da aposta pola "ruptura democrática no Estado español, a defensa das clases subalternas, o recoñecemento de Galicia como nación con dereito a decidir".

Ante isto, insta a "sumar sen sectarismos". "Nun contexto político e histórico no que vemos como Atila cabalga de novo debemos sumar, sen sectarismos, con contundencia e sen concesións ao conformismo e á renuncia".

Así, Anova márcase como obxectivos "reactivar a potencia social e electoral do espazo político que emanou do campo sementado do 15-M" e que "tivo en Galicia con AGE a súa primeira tradución política".