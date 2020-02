Anova afástase de Podemos: "Non camiñan cara á unidade popular"

Anova traballa na configuración dunha candidatura para as autonómicas da man das mareas municipalistas e, polo momento, descarta sumarse a Galicia en Común, a marca de Unidas Podemos na comunidade galega, porque é un proxecto que "se aparta do camiño da unidade popular" iniciado no ano 2012.

Así o expresou o portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, en declaracións aos medios nun hotel de Teo (A Coruña), onde este sábado se reuniu a coordinadora nacional da formación fundada en 2012 polo histórico dirixente Xosé Manuel Beiras.

Sánchez recoñeceu que, nestes momentos, Anova traballa coas mareas municipalistas para configurar unha candidatura que confrontaría nas urnas coa de Podemos e Esquerda Unida, xa que o partido morado "non está no camiño de dar continuidade á unidade popular, senón de presentar o seu proxecto político" apostando pola fórmula de Galicia en Común que, como comentou Sánchez, "é Unidas Podemos".

Após remarcar que esta postura é "lexítima e respectable", os nacionalistas rexeitan a proposta de Podemos que, din, limítase a que Anova se integre en Unidos Podemos. "Iso non é unha confluencia, unha alianza. É sumarnos ao proxecto de Unidas Podemos, non é dar continuidade á unidade popular que sempre se deu como un encontro entre iguais", apostilou Sánchez a preguntas dos medios.

"Esperemos que os compañeiros e compañeiras destas organizacións reconduzan a situación cara á unidade popular", expresou Sánchez, que asegura que as portas están "abertas" até o último momento para confluír con Podemos e Esquerda Unida, aínda que o escenario actual están lonxe de acordo.

LISTA COAS MAREAS. Por tanto, Anova avanza cara á presentación dunha lista coas mareas municipalistas --polo menos, coa de Santiago (Compostela Aberta) e A Coruña (Marea Atlántica)-- que, di, sería a herdeira da idea de "unidade popular".

"Temos unha sintonía moi grande coas mareas municipais. Temos que presentar unha alternativa que dea continuidade ao traballo iniciado en AGE, que se foi mellorando coas mareas municipalistas e coa En Marea orixinal", dixo Sánchez, que reivindicou que "o mapa político" de Galicia "estaría incompleto" sen "unha alternativa" que represente "a unidade popular".

Antón Sánchez negou que existan contactos coa En Marea de Luís Villares e apelou a que o candidato á Presidencia da Xunta pola candidatura pola que avogan sexa elixido "dentro" do propio "espazo".

Así as cousas, o espazo político que, agrupado ao redor das siglas En Marea logrou ser segunda forza nas autonómicas de 2016, encamíñase a estar representada por tres papeletas diferentes na cita coas urnas do próximo 5 de abril. O próximo día 21 conclúe o prazo para o rexistro de coalicións.

En Marea esperará ao peche do prazo para rexistrar coalicións

En Marea activará o seu proceso de primarias para a elección dos seus candidatos ás eleccións autonómicas do 5 de abril despois do 21 de febreiro, día no que se pecha o prazo para o rexistro de coalicións e, por tanto, quedará despexada a incógnita de como concorrerá á cita coas urnas a formación que lidera Luís Villares.



Así o acordou o Consello dás Mareas, máximo órgano de dirección do partido, na súa reunión deste sábado tras a que Villares compareceu en rolda de prensa para apelar ao entendemento das forzas "soberanistas" e "progresistas" para a configuración dunha candidatura unitaria.