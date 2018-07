Cinco anos de Angrois con sete imputados no xulgado e os principais implicados no Congreso

Este martes 24 de xullo cúmprense cinco anos do accidente do tren Alvia que deixou 80 mortos e 144 feridos á entrada de Santiago de Compostela na véspera do Día de Galicia.

Este quinto aniversario prodúcese cando son xa sete os investigados por posibles responsabilidades penais no xulgado que instrúe a causa e no medio dos traballos da comisión de investigación creada no Congreso dos Deputados para determinar se tamén houbo responsabilidades políticas.

Neste escenario, as vítimas do sinistro reivindican que "a loita serve de algo" e volverán manifestarse na capital galega, desde a estación de tren ata a praza do Obradoiro.

En concreto, os actos, organizados pola plataforma, deron comezo xa este luns 23 de xullo, ás 18.00 horas, cunha asemblea e reunión informativa para asociados e afectados o Auditorio de Galicia do campus norte.

Xa este martes 24, día do quinto aniversario, teñen convocada unha manifestación (á que, como ao resto do programa, sumouse a asociación Apafas) que arrincará ás 11.00 horas e que, un ano máis, terminará fronte á Catedral coa lectura dun manifesto.

Ás 18.00 horas haberá unha misa na colexiata de Sar e ás 19.00 horas terá lugar a homenaxe no campo da festa de Angrois, onde elevarán as súas demandas de "verdade e xustiza".

Para o 25 de xullo, ás 12.00 horas, deixarán o encontro familiar no denominado 'Xardín do recordo' do Pazo do Faramello, no municipio veciño de Rois.

"GRAZAS AO NOSO EMPEÑO". En declaracións a Europa Press, o portavoz da plataforma de vítimas, Jesús Domínguez, afirma que afrontan os cinco anos do accidente coa satisfacción de que, "grazas" ao seu "empeño" e ao apoio que conseguiron de Europa, agora mesmo son sete as persoas investigadas por imprudencia profesional grave: dous altos cargos de Adif, un de Renfe, tres técnicos de Ineco e o maquinista.

De feito, o xuíz chegou a tomar a decisión en outubro de 2015 de pechar o caso co condutor como único investigado (circulaba cun exceso de velocidade pouco antes da curva da Grandeira), pero a Audiencia Provincial ordenoulle reabrila para dilucidar se houbo responsabilidades por unha análise de riscos deficiente. "Se non chega a ser por nós, pechábase só co maquinista", advirte Domínguez, quen, a semana pasada na comisión da Cámara Baixa, denunciou unha "cazaría" do Goberno a Francisco Garzón, que na súa comunicación con Atocha tras o descarrilamento sinalaba que xa llo dixo "ao de seguridade (...) que isto era moi perigoso, que isto ía pasar".

O portavoz das vítimas reflexiona sobre que o feito de que fose necesaria a súa mobilización permanente para chegar a que haxa sete investigados e unha comisión de investigación nas Cortes "debería dar que pensar sobre as institucións" do Estado español.

De feito, xunto a Garzón, unicamente o director de seguridade de Adif, Andrés Cortabitarte, figuraba como investigado hai tan só un ano, durante o cuarto aniversario. En outubro de 2017, o maxistrado decidiu imputar ao seu homólogo en Renfe, Antonio Lanchares, así como a tres membros da consultora pública Ineco.

Xa en febreiro deste ano 2018, as imputacións ampliáronse con outros dous cargos de Adif, un deles falecido. O outro, o xerente da área de seguridade na circulación do noroeste, Fernando Rebón, está citado en sede xudicial o próximo 12 de setembro, despois de que a folga de empregados públicos da xustiza obrigase a suspender varias comparecencias.

Á VOLTA DO VERÁN. E será no outono cando a comisión de investigación retome os seus labores, despois do paso das vítimas, o maquinista, o interventor e varios cargos de Renfe durante este mes de xullo. Entón será a quenda de altos cargos e tamén dos dous exministros salpicados pola traxedia: o socialista José Blanco, actualmente eurodeputado, e a popular Ana Pastor, presidenta do Congreso.

Respecto diso, Domínguez esixe "luz e taquígrafos", tras detectar "un pouco de temor" e xa que "o último" que os afectados queren é "que se oculten as cousas", despois do ocorrido co documental Frankenstein 04155 e co mencionado audio do maquinista.

Tamén á volta do verán, xa en setembro, a plataforma será recibida polo novo ministro, José LuIs Ábalos, ao que lle reclamará o cesamento dos cargos investigados e que previsiblemente estará acompañado polo novo presidente de Renfe, Isaías Táboas. A nova responsable de Adif, pola súa banda, é a galega Isabel Pardo de Vera, quen foi directora de obra dos accesos a Santiago.

Ábalos acaba de reunirse coa comisaria de Transportes, Violeta Bulc, quen, á súa vez, pediulle a que será unha das principais demandas das vítimas: unha investigación técnica independente, en contraposición da realizada pola CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), que só culpa ao maquinista.

Nunha intervención recente en comisión, ademais, Ábalos diferenciou entre obra e posta en servizo, xa que esta última "ten que ver coa seguridade". "Eu daría un consello: antes de pór en marcha un servizo, garantamos a seguridade. Vale a pena esperar, ás veces vale a pena esperar, se con iso nos aforramos algún desgusto. Que non nos pase algo que xa nos pasou", expuxo.