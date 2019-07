Animalistas piden suspender a carreira de asnos de Padrón

A asociación animalista Libera! pediu este luns ao concello coruñés de Padrón que suspenda a carreira de asnos que organiza o propio consistorio o vindeiro mércores, día 24 de xullo, para "evitar posibles danos" e "sufrimentos" aos animais.

Diso informou a entidade nun comunicado remitido aos medios, no que mostra as súas dúbidas de que este evento cumpra coas garantías mínimas de seguridade contempladas na Lei de Espectáculos Públicos de Galicia.

Libera! asegura que hai moitas actividades alternativas a realizar no marco do Festival Asnot. "Realizar carreiras con animais non só é lesivo para eles, senón que responde a un criterio caduco de diversión, que explota animais baixo un fin económico, como os premios que se outorgan", censura a asociación, que critica que non se fomente o coidado e o respecto polos mesmos e o medio natural".

Ademais, o colectivo informou de que achegou ao Concello de Padrón un informe apoiado por "máis de 450" profesionais que forman parte Asociación de Veterinarios Abolicionistas da Tauromaquia e dos Malos tratos Animais que detalla os sufrimentos que padecen os équidos.

Segundo indicou, o documento reflicte as "evidencias atopadas tras a análise destas carreiras de burros, como situacións de tensións e medo, sufrimento durante o transporte destes animais ao lugar da competición, así como traumatismos e lesións producidas en convocatorias similares ao longo da xeografía española".

Así mesmo, conclúe que os animais son sometidos a ambientes antinaturales, sufrindo uns malos tratos psíquicos e físico incompatible co cumprimento da normativa sobre benestar e protección dos mesmos.