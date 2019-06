Animalistas denuncian a aparición de comida con cravos na Coruña,...

O colectivo animalista Libera denunciou que até en dúas ocasións durante esta semana veciños do barrio coruñes da Sagrada Familia atoparon anacos de comida con cravos e alfinetes, a poucos metros dun centro cívico e nunha praza na que se adoitan reunir habitualmente animais e nenos para xogar. De feito, o pasado 11 de xuño un can inxeriu de forma accidental un destes pedazos e tivo que ser intervido nunha clínica veterinaria da cidade, segundo informa Libera.

A factura que tiveron que abonar os seus propietarios ascendeu a 1.200 euros, o que "evidencia o custo económico dos malos tratos que debe ser satisfeito polas persoas que si coidan e preocúpanse do benestar animal". Libera lembra que a inxestión destes elementos punzantes pode provocar unha morte dolorosa aos animais e ás persoas, ao introducirse no sistema esofágico e intestinal e provocar terribles perforacións, coas consecuentes hemorraxias.

A Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber aseguraron que tamén tiveron coñecemento doutro achado no mesmo sitio hai poucos días, como sucedera tamén a principios de mes no barrio da Ponte, en Ourense e no que tampouco parecen existir indicios sobre a súa autoría. A entidade alerta de que os cebos poden ser recollidos tamén por menores de idade que poden sufrir "serias feridas".

Neste sentido, os animalistas reuniron xa máis de 372.000 firmas para crear unha Lei Marco de Benestar Animal que homoxenice as sancións e actuacións contra o abuso e malos tratos dos animais e lembrou que a norma galega non contempla sancións específicas fronte á colocación de cebos envelenados ou con elementos daniños, desde cravos até pedazos de vidro.

FFW e Libera! avanzaron denuncias administrativas ante a Xunta de Galicia e o concello da Coruña, coa petición de apertura de dilixencias de investigación e dunha maior presencial policial nos barrios e trasladarán ao Parlamento de Galicia unha iniciativa para reforzar a Lei de Benestar Animal autonómica.