As novas medidas presentadas este luns pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para combater a presenza do xabaril en Galicia conseguiron pór de acordo á asociación animalista Libera e á Asociación de Clubs de Caza Maior. Ambas as entidades coinciden en sinalar como unha "loucura" as novas solucións achegadas pola Administración e din que carecen de aval "científico" e "técnico".

En concreto, a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, anunciaba que nun total de 33 municipios nos que se declararía unha emerxencia cinexética poderase cazar xabarís todos os días da semana até o próximo 29 de febreiro e permitiranse novas modalidades de captura, entre outras solucións.

Neste contexto, o presidente da Asociación de Clubs de Caza Maior, Francisco Chan, tachou de "populistas" estas medidas avanzadas pola Xunta, porque "derruban o traballo" feito "desde hai 15 anos" por parte de asociacións de defensa da caza, sindicatos e outros colectivos. "De súpeto estannos dicindo que os plans técnicos non serven para nada", engadiu, en declaracións a Europa Press.

"Vaia por diante que (os clubs de caza maior) non somos cazadores federados nin participamos na caza, senón que cremos na caza de xestión, que necesita estar sempre sobre plans técnicos e fundamentos científicos", aclarou.

Así, Chan criticou que agora se vai a poder cazar "coma se non houbese un mañá". Fronte a iso, reivindica a vixencia dun "plan técnico" que diga que é "o correcto" nesta actividade. "Estamos a falar do sentido común", engadiu.

TODA GALICIA, "UNHA BATIDA SEN CONTROL"

Para o presidente da Asociación de Clubs de Caza Maior, as novas medidas significan que "calquera cazador, co seu cuñado, poderán saír ao monte armados con balas", o que será "unha acción moi perigosa" porque "toda Galicia se pode converter nunha batida sen control".

Deste xeito, as novas medidas, que para Chan supoñen "derrubar" o esforzo de control técnico desta actividade, deixan "máis fácil" o traballo aos que queren prohibila: "Os movementos animalistas poderán denunciar o exercicio da caza nun xulgado e poderíase paralizar".

Despois de negar que exista unha praga de xabarís en Galicia, explicou que o control destas especies non pasa por "matar pouco moitas veces" nin que as batidas impliquen ir ao monte "con pouca xente", algo no que, ao seu modo de ver, inciden as novas propostas da Xunta. Como alternativa, Francisco Chan pide que "non se moleste" a estes animais "fóra de temporada", porque é nese momento cando "se desvían" cara aos núcleos de poboación e zonas de cultivos.

ANIMALISTAS QUEIXARANSE AO DEFENSOR DO POBO

Enfronte, a asociación animalista Libera tamén insiste en que as propostas da Xunta "non contan con ningún aval científico", dado que "non realizou censo algún sobre a poboación de suidos en todo este tempo". Por iso, avanza a presentación dunha queixa ante o Defensor do Pobo.

A través dun comunicado, este colectivo censura que a Consellería de Medio Ambiente "se invente termos como a 'emerxencia cinexética'" para "encubrir" unha "matanza" de fauna silvestre. Iso implica, asegura, que a Administración "se pliega aos intereses dunha minoría como os cazadores".

Ademais, Libera considera que estes permisos supoñen "unha privatización de facto dos montes" e posibilitarán que se vertan nestes hábitats "aínda máis perdigóns de chumbo". Así mesmo, a asociación ve "surrealista" que se vaian permitir as cazarías nocturnas e o uso de visores especializados.