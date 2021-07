Andrea, ourensana de 21 años ingresada por covid: "Ponte la mascarilla"

Una ourensana de 21 años lleva casi una semana ingresada en el Chou con una neumonía bilateral causada por el coronavirus. La TVG recogió el testimonio de esta joven, que pidió precaución a todo el mundo, en especial a la gente de su generación.

"Ponte la mascarilla y no pienses que por ser joven no te va a pasar. Hay que pasárselo bien y no vamos a dejar de vivir, pero hay que tener cuidado", explicó Andrea desde su habitación del hospital ourensano.

La evolución de esta chica es positiva, ya respira mejor y puede hablar con sus familiares, pero no puede olvidar esa sensación de "falta de aire" que la llevó a estar ingresada.

Su familia, además, ya sabe lo que es lidiar con el coronavirus, ya que su padre estuvo ingresado en la Uci durante la primera ola.

"No puedo ser hipócrita y decir no salgáis o no estéis con vuestros amigos porque yo también lo hice. Pero al final puede pasar lo que me está pasando a mí. O peor, estar ingresado en una Uci", comentó Andrea, que agradeció el buen trato del personal hospitalario.