Ana Pontón reivindica la unidad para conseguir una Galicia "feminista"

Ana Pontón ha destacado el papel de las mujeres en la sociedad gallega, en un acto electoral realizado este domingo, en el que ha agradecido su labor "a las sanitarias, policías y maestras" en estos meses de crisis por la Covid-19, con mujeres trabajando en "condiciones precarias", por lo que uno de los objetivos en las elecciones gallegas es "hacer una Galicia feminista".

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta de Galicia también ha agradecido al conjunto del pueblo gallego su comportamiento "ejemplar", que es "exclusivo del pueblo y no de ningún partido". Además, criticó al presidente de la Xunta y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien considera que "no ha estado a la altura, colgándose las medallas de los gallegos".

En esta línea también ha recriminado las formas "porque no comparecía en el Parlamento gallego y sí en los medios públicos". Tras el fin del estado de alarma "ahora tiene las competencias" pero "no da la cara" con el brote de A Mariña, en el que "manda al conselleiro, él escapa".

El PP está actualmente "improvisando", dijo, y esto ha sido algo "que le recriminaba al gobierno central" en un acto público que había finalizado minutos antes de que la Consellería de Sanidade declarase el cierre durante cinco días del distrito sanitario de A Mariña.

En este acto público en Ferrol, Ana Pontón también hizo referencia a la situación de la industria naval y ha preguntado a los asistentes: "¿Cuál será el Pemex de esta campaña?". "Los barcos no están y la gente siguen en la cola del paro", ha reprochado.

La candidata también se refirió al mitin del PP de este sábado en As Pontes, en el que "no aportaron soluciones". Pontón declaró que sueña con un Ferrol "con los astilleros llenos, cortando chapa y con una transición ecológica justa". Además, mostró su enfado con las empresas "que cogen el dinero público antes de marchar".

Pontón ha censurado el "turismo electoral", con la presencia de políticos procedentes de Madrid para arropar a los candidatos gallegos de las diversas formaciones políticas.

A su juicio, esto se ha debido "a que se ven mal", por lo que el objetivo del BNG en las elecciones gallegas es "mandar a Feijóo a Madrid y en Galicia tener un gobierno del BNG".

Por su parte, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, criticó las estrategias "de viejo caciquismo" realizadas por el PP "que ahora se apoyan en las nuevas tecnologías, además de controlar los medios de comunicación", lo que ha hecho que "la imagen sea muy lejana de lo que es la Galicia real".

Rego también se refirió al PSOE y Unidas Podemos "que están gobernando en Madrid", pero "no están consiguiendo salvar Alcoa, Navantia no puede hacer barcos civiles y no han evitado el cierre de Poligal".