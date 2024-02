Ana Pontón apela al voto femenino y feminista: "Quero facer historia por todas as mulleres"

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, reunió a decenas de mujeres este jueves en el compostelano barrio de la Almáciga para apelar al voto femenino y feminista. "Non quero facer historia por min, quero facelo por todas e para todas", aseguró la líder nacionalista. Pontón subrayó que el próximo 18 de febrero, si logra la confianza de los ciudadanos, "as mulleres van entrar pola porta da Xunta". "Todas as mulleres deste país e todos os homes que camiñan a favor da igualdade, que son a maioría", proclamó en un acto en el que estuvo precedida por la alcaldesa compostelana y miembro de la dirección del BNG, Goretti Sanmartín, quien enfatizó: "O cambio será feminista ou non será".

En el acto, también participó la candidata por Ourense, Noa Presas, quien puso el acento en el "cuestionamiento" que tenían las mujeres en la política cuando Ana Pontón asumió las riendas de la organización, sumado al hecho de que lo hizo en las horas bajas de la formación nacionalista. "Ana tivo que ir abrindo", dijo, el camino y aunque "puxeron teito de cristal e de cemento, collimos impulso. Ímolo facer, vai ser un paso histórico para todas polo que significa a primera presidenta da nosa historia", proclamó. El encuentro con mujeres contó con otras caras del BNG, como la candidata de Lugo, Olalla Rodil, las pontevedresas Eva Vilaverde y Carme da Silva y la candidata Alexandra Fernández; así como la eurodiputada Ana Miranda. Además, en primera fila se situó la que fue secretaria de Igualdade con el gobierno bipartito, Carme Adán, referencia del feminismo con obras como Feminicidio y que impulsó la pionera ley gallega contra la violencia machista que "tanto costou" en algunos puntos sacar adelante, como recordó y homenajeó Ana Pontón en su discurso.

La candidata nacionalista ha llamado a salir a conquistar "un presente e un futuro mellor" y observó que "se están poñendo moi nerviosos os que non queren que nada cambie". Pontón hizo un repaso por lo vivido a lo largo de esta campaña para afirmar que, aunque han sido días muy intensos, lo que se "está sentindo" y ella especialmente "é impresionante". "É impresionante ver tanta xente xunta, traballando por unha causa: mellorar a vida dos galegos", subrayó para afirmar que incluso le han llegado vídeos de niños y niñas apoyándola y ha visto a mujeres que nunca habían acudido a un mitin y que por primera vez se han acercado a uno.

La líder nacionalista se mostró convencida de que es posible "facer historia" y situar, tras 43 años, a una mujer al frente de la Xunta de Galicia. "E dende aí, imos ganar o presente e o futuro", dijo Ana Pontón, quien dijo que las mujeres van a hacer "imparable" el cambio. Pontón incidió en que es el "momento de que as mulleres aposten todo pola igualdade", porque "a igualdade non é un xerro nin un lazo lila o 8 de marzo", sino que es ser "capaz de poñer medidas contra a brecha" salarial que afecta a las mujeres, como "as traballadoras da limpeza de Lugo, que levan catro meses reclamando un traballo digno".

La líder nacionalista apeló a "non conformarse co que hai", por lo que ella mismo se ha comprometido a poner "o turbo" de las políticas de igualdad, de la "conciliación e a corresponsabilidade", para que los cuidados "estén no centro da política pública". Entre otras medidas, avanzó una defensoría de la igualdad, para que las mujeres en el ámbito de las relaciones laborales tengan una institución a la que puedan acudir, y que esta pueda "intervir no ámbito privado e público" para una sociedad igualitaria.

Además, Pontón comprometió plazas en escuelas infantiles públicas, un servicio público de canguros y garantías para que la gente mayor reciba los cuidados en sus hogares con un servicio en el hogar con más ayudas, y buscar la reducción de la jornada laboral.

Olalla Rodil: "Retomaremos a rehabilitación do barrio da Tinería"

La cabeza de lista del BNG por Lugo, Olalla Rodil, presentó las iniciativas de su formación en materia de vivienda durante un acto que tuvo lugar en el barrio de A Tinería, cuya rehabilitación prometió retomar. "É sorprendente que cada vez que chega unha campaña electoral o Partido Popular lembre a Tinería, cando en 15 anos de goberno o único que fixeron foi paralizar un proxecto necesario para o centro da cidade".

Rodil cree que la situación de "parálise" de A Tinería es un "exemplo do que o PP fixo coa vivenda pública en 15 anos". Así, aseguró que en los últimos siete años solo se construyeron 21 viviendas públicas, lo que provoca que los jóvenes no puedan iniciar un proyecto de vida autónomo, dice.

El BNG propone aumentar en 12.000 viviendas el parque público actual en los próximos ocho años, sobre todo, a través de un plan de compra masiva de inmuebles vacíos en toda Galicia.