Ana Pontón insiste de cara a las elecciones que "o cambio galego é agora"

"Nin estamos ante un inicio de curso máis, nin estas son unhas eleccións máis". Con estas palabras arengó Ana Pontón a los afiliados, simpatizantes y votantes del Bloque para convocarlos a que el próximo 18 de febrero acudan a las urnas con el objetivo de pasar página de la "Galicia máis pequena" que han dejado cuatro legislaturas del PP al frente de la Xunta y "poñer en marcha unha Galicia en grande" de la mano de "un goberno liderado polo BNG".



En el acto de homenaje a Castelao en Rianxo con motivo de su muerte con el que los nacionalistas acostumbran a dar comienzo al año político, la candidata del BNG recalcó que estas son las primeras elecciones en 14 años "cuxo final non está escrito de antemán". El "cambio galego é agora", insistió, para invitar a los suyos a demostrar que "pasou o tempo do inmobilismo, da resignación e do pesimismo" que liga a un PPdeG "incompetente" que "deixa un país peor", como a su juicio prueba la gestión de los pellets al litoral, "unha nova marea da mentira e da ocultación" que "tanto recorda a outras mareas negras".

Así, frente a "un PP esgotado e sen ideas", y a un Alfonso Rueda "submiso" a las directrices PP, la política sarriana aseguró que ella, como presidenta, "só" defenderá "os intereses dos galegos" para impulsar "un país produtivo" y con "máis calidade de vida".



En esta línea, avanzó que buscarían desarrollar "un plan de choque" sanitario para la Atención Primaria "nos cen primeiros días" al frente de la Xunta o "poñer a enerxía ao servizo do país". Además, se comprometió a reclamar "todas as competencias pendentes" y a trabajar por "un gran acordo de país" que ponga a Galicia "a mesma altura que Cataluña e Euskadi" gracias a "un novo status político de nación" que permita ganar "máis ferramentas para mellorar a vida da xente".



"Falar coa maioría social".

La victoria en las elecciones pasa por la movilización de la militancia sin "dar nada por feito" y, también, por "falar coa man tendida" a esa "maioría social" que quiere un "cambio" y ve en el BNG "a súa alternativa", sentenció Pontón.



Por este motivo, dijo, hará una campaña que ponga "no centro" los temas que "realmente preocupan ás persoas", ya que "o 18 de febreiro non vai de Alberto Núñez Feijóo, nin de Pedro Sánchez, por moito que se crean o centro do mundo: vai de Galicia".