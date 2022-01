Ana Pontón, crítica con Sanidade: "¿Que será o seguinte, facernos en casa as analíticas?"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, mostrou este sábado, día no que visitou Rianxo para homenaxear a Castelao, a súa inquietude pola xestión da crise sanitaria ao criticar que a Xunta reduce o orzamento en atención primaria en plena sexta onda, e iso, dixo, roza "a prevaricación".

"Xa nin disimulan a súa incapacidade. E ante o colapso da sanidade, non reforzan con máis medios e recursos; pídenlle á cidadanía que se autodiagnostique. ¿Que será o seguinte, facernos en casa as analíticas?", preguntouse.

Así, Pontón denunciou o empeño en "desmantelar" a sanidade pública para favorecer á privada.

Iso, ao seu xuízo, fai o PP, pero ha avisado de que terán ao BNG "en fronte" porque, concluíu a dirixente nacionalista e líder da oposición, o que está a suceder "é un atentado contra a saúde da cidadanía".

CASTELAO. A líder nacionalista aproveitou a homenaxe a Castelao deste sábado para destacar a plena actualidade do legado do escritor que, dixo, máis contribuíu á defensa de Galicia como nación.

"Foi, é e será un referente, un imprescindible (...), poucos demostraron tanto amor e tanta entrega a este país", subliñou, "por iso honramos a súa memoria e reivindicamos a vixencia do seu pensamento".

"A esencia do BNG é defender Galicia, e quero recalcalo porque aínda que o mundo de hoxe é outro, hai algo que non cambiou: a necesidade do nacionalismo para darlle futuro ao país, que necesita como nunca unha forza política coas mans libres para defender os nosos intereses fronte a un centralismo cada vez máis madrileño que actúa de freo", remarcou.

Neste sentido, Pontón engadiu que "urxe un proxecto modernizador e vangardista, que pense Galicia en grande, con ambición e desde a confianza".

O BNG, dixo, "ten ese proxecto e a capacidade de poñelo en marcha", priorizando os intereses dos galegos e das galegas en contraposición aos que practican "a confrontación estéril ou o servilismo inútil, ambos os iguais de letais, igual de tóxicos".

"A defensa de Galicia, esa é a esencia do BNG", resaltou.