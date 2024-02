Ana Pontón convoca a los jóvenes e inconformistas a votar "en masa" al BNG

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, convocó este sábado a los jóvenes para que vayan a votar "en masa" el próximo domingo 18 de febrero. La candidata apeló a los "inconformistas", porque "as xeracións máis novas sodes as que máis vos estades xogando o futuro e o país das próximas décadas. Despois de pasalo ben en Entroido, a votar BNG", dijo.

Ana Pontón avisó que "non vale quedar na casa, non vale estar encabuxado, senón usar o poder que che dá o voto, o poder de cambiar o presente, o futuro e a vida. Na papeleta do BNG están os soños e aspiracións da mocidade", destacó, para añadir que "por iso, a encher as urnas de voto ao BNG". La líder nacionalista también animó a los jóvenes a "darlle a volta a esa intención do PP de desmovilizar á xente. O que temos que facer é saír ese sábado de Entroido e lembrarlle a todos os mozos que despois de pasalo ben en Entroido, o 18 de febreiro hai que ir votar en masa ao BNG", insistió.

La candidata incidió además en que la juventud es "imprescindible" el próximo 18 de febrero. "Necesitamos que todos os mozos estean presentes nas urnas", dijo, y puso el acento en que "son as eleccións máis abertas e máis importantes" de los últimos 15 años. "Estamos a xogarnos moito máis que un goberno. É o futuro do país, o voso futuro", señaló Pontón, quien dijo que "dos mozos apréndense moitas leccións". Durante su intervención, la candidata del BNG desmintió "iso que se dixo deste colectivo de que non quere traballar" y lo rebatió diciendo que "a mocidade o que quere é un traballo cun soldo digno".

Pontón apeló a los jóvenes indecisos para instar, a los allí presentes, a que hablen con ellos para que acudan con la papeleta del BNG y lo hagan "coa convicción de que a súa vida vai mellorar e que o Bloque conta cun proxecto para mellorar as súas vidas. O BNG é a opción da mocidade", aseveró.

Por su parte, el candidato por Lugo, Dani Castro, apeló a que el próximo sábado es el entierro de la sardina. "¿Que mellor que o vindeiro domingo para enterrar 15 anos de políticas do Partido Popular", se preguntó Castro, quien señaló que lo que lo que quiere el BNG "é que se poida vivir nun país normal, decente". Por eso, recordó el discurso del BNG de preocuparse por el pago del alquiler de una vivienda, la emigración juvenil o la ausencia de transporte. Así, dijo que mientras los nacionalistas gallegos abordan estas problemáticas, "o PP responde con ETA, amnistía ou a imposición do galego. O PP vai ao revés, agora que chegou o Entroido, quitouse a careta. Non serve nin para disfrazarse", ironizó antes de mostrarse seguro de que "a mocidade dará ese plus, ese extra ás eleccións autonómicas para propiciar o cambio", dijo.

En el acto celebrado este sábado en Santiago de Compostela también participó la secretaria general de Galiza Nova y candidata, Marta Gómez, quien recordó sus primeros pasos en la organización juvenil vinculada al Bloque Nacionalista Galego, "pintando piruletas de Castelao", dijo. La pontevedresa incidió en que "moitos dos presentes van poder votar por primeira vez nunhas eleccións galegas" y apeló a "facer posible ter a primeira muller con mans libres na presidencia de Galicia".

Entre las propuestas que benefician a los jóvenes incluidas en el programa electoral del Bloque se encuentra la movilización de pisos vacíos para poner en alquiler a precios limitados y la creación de una beca de vivienda para estudiantes en colaboración con las universidades, en régimen de alquiler y con "condicións de habitabilidade dignas".

Otra medida es la gratuidad de las matrículas universitarias, la transferencia de las becas universitarias para aumentar la cuantía en un 15 por ciento, junto con un nuevo plan de empleo juvenil para "acabar coa precariedade laboral, a temporalidade e a brecha salarial", apuntó.

Tras las arengas políticas, la Nave de Vidán acogió este sábado una mañana festiva de vermú con la banda Nimbos de As Pontes, en la que las decenas de jóvenes que se han dado cita han bailado y conversado.