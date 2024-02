O BNG pecha a campaña nun Sar ateigado e con abrazo entre Beiras e Quintana

O Multiúsos Fontes do Sar ruxiu este venres no peche da campaña electoral do Bloque Nacionalista Galego (BNG) que desbordou as previsións de acoller 2.000 persoas –tiveron que retirar varias lonas inicialmente colocadas ata as 3.000 persoas– nunha campaña que, en palabras do candidato Dani Castro (número dous por Lugo) foi "un campañón".

Foi, tamén o final dun camiño de reconciliación interna que pechou filas en torno ao liderado de Ana Pontón e que desembocou nunha dos abrazos máis simbólicos, o do histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, co que fora o seu sucesor á fronte do Bloque Anxo Quintana, unha sucesión convulsa do que logrou –ata o de agora– o teito electoral en votos e de quen foi o único –despois e polo momento– membro do Goberno galego.

A carreira cara ás urnas do BNG comezou en decembro coa convocatoria electoral. Ao pouco de arrincar, a formación nacionalista volveu convocar a todos os cargos muninicipales e comarcais a unha convención para facerlles ver que era "posible" o "cambio" político e mobilizar.

Outro dos fitos da precampaña sucedeu o 14 de xaneiro, cando a propia Ana Pontón e o portavoz nacional de Anova, Martiño Noriega, asinaron un acordo de intencións, un longo percorrido do que tamén formou parte o propio Beiras, quen foi o primeiro en saír publicamente en xuño de 2023 para pedir o voto ao BNG nas eleccións xerais do 23 de xullo tras explorar durante unha década as alianzas coa esquerda federal.

O abrazo de Beiras e Quintana veu precedido doutros reencontros. O do que fose eurodeputado do BNG Camilo Nogueira co propio Beiras, a quen tamén se achegou o que fose conselleiro de Medio Rural e outro dos históricos no BNG Alfredo Suárez Canal.

"Un cambio que nos está unindo a miles, que mesmo moita xente que non camiñou xunta, esteamos hoxe aquí", manifestou a portavoz nacional e candidata do BNG á Xunta, Ana Pontón, quen volveu a simbolizar esta unión en Carmen Santos (ex líder de Podemos), Camilo Nogueira e Xosé Manuel Beiras.

Xosé Manuel Beiras y Anxo Quintana. CÉSAR ARXINA

"Esta forza é a que pon dos nervios porque hai un país que os vai a poñer na oposición", proclamou Ana Pontón, que puxo en pé ao pavillón de Sar.

No acto da mañá deste venres, previo ao mitin festa de peche que os nacionalistas programaron no Mulitusos do Sar en Santiago de Compostela, Ana Pontón tamén tivo palabras de agradecemento para todos os candidatos polo esforzo destes días, para o equipo de campaña e para todo o colectivo que conforma a prensa polo seguimento.

Fíxoo nun acto no que se deron cita todos os integrantes da candidatura na compostelá Praza de Feixoo con dous obxectos: a papeleta do BNG e unha chapa co lobo con pel de cordeiro que deseñou o PP para atacar aos nacionalistas polas súas relacións con Bildu, que centraron a última fase da campaña electoral.

Os nacionalistas galegos han feito súa a imaxe e puxéronlla na lapela para un peche de campaña na que recibiron apoios de diversa índole. Desde o nobel Adolfo Pérez Esquivel, ao ex presidente de Uruguai José Mujica; a nomes destacados da cultura como a actriz Mabel Rivera ou o actor Antón Durán Morris', xunto cun centenar de grupos musicais, o xornalista Ignacio Ramonet, o mariñeiro e divulgador Rogelio Santos ou a tiktoker Totakeki.

Manifesto Polo Cambio

Este venres tamén o BNG deu a coñecer o manifesto Polo Cambio, no que ademais dalgúns dos citados axentes culturais, atópanse destacados nomes como a gaiteira Mercedes Peón, a poeta Lua Mosqueteira, a escritora Berta Dávila, Mondra, as actrices Beatriz Campos e Melania Cruz e o cineasta Alfonso Zarauza.

Na liña da reconciliación interna, tamén houbo un acto con Xosé Manuel Beiras e Martiño Noriega no que pecharon filas co liderado de Ana Pontón.

Ademais do "simbolismo" –devandito polos seus propios dirixentes– do apoio dos 'irmandiños', esta campaña que tivo un forte apoio en redes sociais con todos os candidatos e chegando a un público máis novo que, nalgúns casos é a primeira vez que votan, tamén deixou outras instantáneas, unha delas, a última publicada por Ana Pontón coa ex conselleira Teresa Táboas en Pontevedra, compartindo impresións e un café xuntas.

Tamén foi a campaña de varios mitins do que fose vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, que acudiu na noite deste viernres ao Multiusos de Sar, e de que alcaldes como o de Sada, Benito Portela (ex BNG e agora de Sadamaioría), compartise unha repartición de propaganda tamén xunto ao ex deputado Antón Sánchez e a aspirante a presidenta.