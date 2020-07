Ana Pontón apela a la 'rebeldía' y a la 'fuerza' de la juventud para un cambio en 2024

La portavoz nacional del BNG,ha apelado este viernes en un acto de-las juventudes de la formación nacionalista- a "la fuerza, la rebeldía, el entusiasmo y la ilusión" de la juventud a la hora de hacer posible un "en 2024.Así lo ha manifestado en el tradicional homenaje que cada año hace Galiza Nova a la figura de, en el que ha destacado el "apoyo masivo" de la juventud al BNG en las elecciones del pasado 12 de julio, teniendo "un peso decisivo" en suLa líder del BNG ha apuntado que, además de haber sido "elde ese resultado", la juventud "va a ser la energía y la fuerza que nos haga imparables con la mirada puesta en 2024", toda vez que "son tiempos de unoptimista y que mira con confianza al futuro porque va en la buena dirección"."Quiero agradecer vuestra confianza y quiero dejaros claro elde que no os vamos a fallar ni a escatimar esfuerzos y talento para seguir sumando a más gente joven para en 2024 hacer posible vuestro mandato: abrir un tiempo nuevo en Galicia en el que la juventud de este país sea protagonista", ha apuntado Pontón en el acto, celebrado en el, enDe este modo, la líder nacionalista ha incidido en la "claridad" con la que la juventud "expresó su confianza en el BNG para empezar aen la que vivir, en la que trabajar, en la que divertirse, en la que poder hacer realidad sus esperanzas y sus metas", dejando atrás "un guión que les reserva menos oportunidades que a las generaciones precedentes"."Para construir Galicia necesitas a la juventud, vuestra hoja de ruta, vuestra ambición, vuestras ganas, vuestro talento y vuestra anticipación", ha proseguido Pontón, quien ha recordado que el BNG contará con cinco de losmásen el Parlamento de Galicia, lo que probaría el "papel protagonista" que atribuye a la juventud.Ya dirigiéndose en particular a las juventudes del partido, la portavoz nacionalista ha pedido a Galiza Nova "seguir sumando a más jóvenes a este proyecto", mientras que también ha prometido "cuatro años de trabajo para demostrar a los jóvenes que el BNG está de su lado para ofrecerles uncargado de esperanza en el que no tengan que escoger entre"."Hace un año os pedía que sumaseis más juventud a Galiza Nova y al BNG y hoy estamos en un gran momento para hacer posible esa suma, con generosidad y con la mano tendida; sin renunciar a nuestros principios, porque sin ellos no seríamos nada, pero con amplitud de miras y", ha proseguido.Pontón se ha mostrado convencida de que hay miles de jóvenes "dispuestos a defender su futuro de la mano de un partido que está de su lado en las aulas, en los centros de trabajo, en los colectivos sociales, deportivos o vecinales, y en las redes sociales", por lo que el reto pasa por llegar a esa juventud."Hay que explicarles que el futuro lo tenemos que construir desde aquí y que tenemos unabierto, plural, innovador, sostenible y feminista", ha zanjado Pontón, quien ve entre los jóvenes "talento, capacidad, ilusión y ganas de avanzar", así como "ganas de vivir en una Galicia de colores, de oportunidades y de derechos".