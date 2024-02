A candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, fixo un chamamento á mobilización de cara ás eleccións galegas do 18 de febreiro. A escasas horas de que comece a campaña, dirixiuse non só aos que buscan un cambio no Goberno galego, senón tamén aos "que dubidan" e "non saben que facer", para que "aposten todo ao BNG", votasen o que votasen noutras citas.

"Non se pode perder nin un só voto", insistiu Pontón, nun acto este xoves pola mañá no Parque de Bonaval de Santiago, no que estivo acompañada dos outros tres cabezas de lista ao Parlamento galego: Luís Bará (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) e Noa Presas (Ourense). Tamén estivo Mercedes Queixas, quen será o seu número 2 na candidatura pola Coruña.

O acto tamén serviu para desvelar os dous principais carteis da campaña nacionalista. Nun deles, Ana Pontón cobra especial protagonismo nun primeiro plano xunto coa exclamación Agora!, mentres que o segundo reza A Galiza que queres xunto cunha silueta da Comunidade.

E é que a líder do Bloque mostrouse convencida de que as próximas dúas semanas será na "conta atrás" para que chegue "o cambio galego" que ela aspira a encabezar coa "primeira presidenta" da Xunta que terá "as mans libres".

"AS ELECCIÓNS MÁIS IMPORTANTES E ABERTAS"

Pontón aseverou que as do 18F son "as eleccións máis importantes e máis abertas" dos últimos 15 anos. Os nacionalistas buscarán "construír unha Galicia en grande" e "deixar atrás a Galicia en pequeno que é o legado do PP".

A cabeza de cartel do BNG, que durante catro anos exerceu como líder da oposición, insistiu en que é "a única alternativa que garante o cambio", que está "ao alcance da man". Pero para iso, advertiu, "non se pode perder nin un só voto".

A escasas horas de que xa se poida pedir explicitamente o apoio nas urnas, Pontón dirixiuse a todos os que "queiran cambio" para que "falen coa súa contorna familiar, coas súas amizades, cos seus compañeiros de traballo e cos seus veciños".

Así mesmo, haberá cambio se votan ao Bloque todas esas persoas que "saen á rúa para defender a sanidade pública, a educación pública e o coidado ao medio ambiente", pero tamén as que non queren "a mentira, a manipulación e a incompetencia do PP".

"O MELLOR GOBERNO DE TODOS OS TEMPOS"

Pontón, após unha precampaña na que "crece" a "onda de ilusión" en torno ao BNG, promete darlle a Galicia "o mellor goberno de todos os tempos" e que aproveitará "o inmenso potencial que ten este país".

No entanto, aproveitou para dirixirse aos cidadáns que "dubidan" e os que están "desencantados coa política". Tamén a todos eles lles apela a "confiar no BNG".

"O momento é agora e non podemos deixar pasar esta gran oportunidade. Son a candidata de todas as persoas que queren cambio, votasen o que votasen noutras eleccións, porque hai moitas maneiras de sentirse galego e todas son necesarias para o cambio que queremos pór en marcha o próximo 18 de febreiro", abundou.

"MOITAS COUSAS" PARA CAMBIAR

Preguntada polos medios de comunicación sobre cal será a primeira medida que aprobará se chega á Xunta, Pontón recoñeceu que "hai moitas cousas" que cambiar no ámbito dos servizos públicos e que ao longo da campaña haberá varios anuncios respecto diso.

Pero as primeiras que citou foron incrementar os recursos para o Servizo de Axuda non Fogar (SAF) e recuperar a gratuidade dos libros de texto. Seguidamente, marcou o "reto" de cambiar o "modelo enerxético e quitar a cadeira que as eléctricas teñen no Consello da Xunta".

O BNG, en palabras de Pontón, ten "un proxecto sólido, con ideas claras e coa convicción" de que hai que "deixar atrás estes 15 anos" nos que o PP deixa "unha Galicia máis pequena".