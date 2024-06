Ana Miranda: "Co voto do domingo xogámonos cousas de comer e sociais básicas"

Ana Miranda (Cuntis, Pontevedra, 1971) conta percorrer 20.000 quilómetros nesta campaña por Galicia. Pero a súa é xa unha longa viaxe con moita experiencia no Europarlamentos, logo de comezar hai máis de 20 anos a carón de Camilo Nogueira.

Que nos xogamos o domingo?

Cousas de comer e sociais básicas como a sanidade e a vivenda. Eu preséntome ás eleccións como cabeza de lista do BNG, nunha papeleta BNG, nunha candidatura 100% galega na que tamén temos como obxectivo parar Altri. Parar o estropicio dos recursos agrarios, da natureza e todo o que pode significar para unha comarca como Arzúa-Ulloa onde o PP e tamén o Goberno central queren instalar un proxecto contaminante e que degrada o territorio. Aparte de facelo sen permiso, porque non lle consultaron aos veciños.

Un pouco como ocorrera con Portodemouros?

Parece repitirse a historia do encoro e agora é unha colonización de recursos 'moderna'. Queren instalar unha actividade do século XIX, altamente contaminante, nun dos paraísos naturais galegos, onde vive xente coa produción máis digna que existe, a de alimentos. Aparte que tería consecuencias moi graves polo impacto na ría de Arousa, no principal sistema marisqueiro de Europa. E todo isto ligado a toda a relación Ence-PP. Levamos desde abril movilizándonos coas plataformas, alcaldes e xentes da zona para parar Altri.

Por que mete a Ence polo medio? Que interese pode ter na fábrica de Altri?

Eu creo que está moi ligado. Ao final tamén lle interesa que se siga impulsando o monocultivo de eucalipto. Aparte de que se engañou á cidadanía, porque primeiro ían producir fibras téxtiles e ao final sería como un Ence 2. O que non podemos é promover un modelo de capitalismo de enclave e con incorreccións nas normativas europeas de augas e de Rede Natura. Así se destrúen denominacións de orixe protexidas con máis de cen explotacións agrarias afectadas. Significaría o paso de camións diarios nunha zona tranquila onde a xente vive do agro. É unha comarca fundamentalmente labrega. e hai un turismo sustentable no Camiño de Santiago.

Agro e pesca tiveron un mandato polémico na Unión Europa. Coñece ao comisario Sinkevicius?

Só o coñecemos por atacar a pesca galega. É o contrario do que poida defender eu como eurodeputada do BNG, sendo a voz da pesca e o marisqueo. Tiven que explicarlle como traballa o xeito ou un palangre de fondo, levarlle os pellets para que vira como estaba de contaminada a ría de Muros-Noia e tamén Ribeira. Explicarlle que había que prohibir esas mercadorías no transporte marítimo, para non repetir un accidente como o do Prestige, e conseguímolo. Iso logrouno o BNG. Aquí só hai deixadez dos gobernos pois podería haber fondos europeos para pagarlles ás mariscadoras unha axuda comprometida de 550 euros pero a Consellería de Pesca non os usa. E ás mariscadoras e pescadores non se lles paga os produtos como debería ser. E logo por riba, coa competencia das importacións do peixe, outro asunto no que Sinkevicius estivo desaparecido.

Baixa execución dos orzamentos?

Agro e pesca necesitan apoio pois perderon moitos barcos na última década e 28.000 empregos nas explotacións agrarias. Tamén prohíben despedazar barcos, cando ao primeiro se obrigara a desmantelar e quen quere deixalo non ten axudas nin remuda xeracional. Como di o noso amigo, candidato e referente, Rogelio Santos Queiruga, é un sector con moi baixos prezos e se gasta máis pescando que o que pagan polo peixe.

Coa pesca de fondo en Gran Sol tampouco houbo aproximación.

Se tomaron decisións moi drásticas e sen analizar o impacto socioeconómico. Sempre lles digo a mariñeiros e armadores que quen os defende en Bruxelas é o BNG, porque véndenos os mesmos que están nos gobernos da Xunta.

Se tomaron decisións moi drásticas e sen analizar o impacto socioeconómico en Galiza. Deberíamos ser todos nacionalistas para a pesca, reivindicar a unión xa que somos a principal nación pesqueira de Europa. Reinvindicar realmente o noso. Eu sinto ese orgullo de ter sido a voz galega dos intereses pesqueiros porque, se non poñemos a mirar o número de intervencións en política pesqueira no pleno e nas comisións, sempre estaba aí, por riba de tódolos partidos. De feito, as probas están aí. Este día na manifestación de Ribeira a prol do marisqueo só estaba eu, como ocorreu na de Cangas do Morrazo, pola eólica mariña. Non había outros eurodeputados.

A presenza nestes casos, é importante?

A xente tamén sabe quen a defende, a ver se agora tamén vota con sentido pesqueiro. Diga o que diga a Consellería de Pesca, ao final quen está sempre é a deputada do BNG. Non é unha cuestión de presumir, só de estar cando se necesita, de ter compromiso. Eu xa estaba no campamento do cerco, eu estaba alí coas reinvindicacións dos cerqueiros.

Miranda, nun mitin do BNG en Lugo, o pasado día 2. XESÚS PONTE

"Os plans da éolica mariña para o norte de Lugo son terribles"

Na entrevista telefónica con Ana Miranda, mestras viaxaba producíronse cortes no sinal en áreas tan industriosas como O Porriño. "E como o outro día en Palas de Rei, que non había internet". "Temos un país ao revés —critica—, queremos industrias contaminantes e cousas esenciais para a xente non funcionan".

Pero imos ter eólica mariña.

Os plans en eólica mariña para o norte de Lugo son terribles. Estamos a favor da eólica mariña pero non da depredadora e macroproxectos porque somos un país pesqueiro e excedentario e enerxías renovables. Parece que neste momento o único que se pretende e beneficiar a multinacionais en detrimento da xente da pesca de Burela, Celeiro, Foz...

E no asunto Alcoa, hai esperanza?

Como asunto de competencia estatal e o de Alcoa o leva de preto o deputado Néstor Rego en Madrid. Nesta campaña europea ata temos á señora que apoia o xenocidio palestino, Úrsula von der Leyen [presidenta da Comisión Europea], no Pino co PP e moi preto, en Santiso, eu coa xente que se opón a Altri.

"Galiza está como Estonia e Bulgaria en baixo rendemento"

Dende o BNG, Ana Miranda defende a conexión ferroviaria europea co corredor atlántico e unha vertebración territorial cuns servizos de cercanías"que non existen en Galiza". "Non pode ser que falte o tren entre Santiago e Lugo, que falemos do tren de alta velocidade e no interior siga abandonado, como no sur ao baixar as conexións con Monforte", di.

Seguimos sen conexións de mercadorías axeitadas.

Reivindicamos en Europa apoio con fondos europeos ás conexións loxísticas. Tardarán pero hai que aceleralas. Incluso co transporte en bus está sendo unha odisea.

Qué países están aproveitando ben a experiencia comunitaria e os fondos europeos?

Bélxica é un deles, Irlanda e Suecia tamén. Ou países como Eslovenia, que aproveitan moi ben os fondos en beneficio social. No tema da pesca artesanal, Irlanda sacoulles moito rendemento pero aquí, fóra da propaganda, moitos dos programas non impulsan os sectores primarios. Pero ocorre o mesmo no interior, na Ribeira Sacra, por exemplo. Poderiamos ter moitos máis investimentos que mellorarían a calidade de vida pero, se van recurtar o transporte, reducir o número de médicos e hai escolas que pechan, iso vai en contra do benestar social.

Aí entran tamén cuestións de demografía moi serias.

Todo está ligado a servizos e necesidades básicas, tanto no rural como nas rías. Temos un encoro nas Cunchas, en Ourense, sen sanear; hai unha urxencia de apoio ao sector do viño e ao sector pesqueiro, mentras por parte de Xunta non se traballou nin con Feijóo nin con Rueda como si fan noutras partes de Europa.

Pode poñer algún exemplo.

Un informe que acaba de sacar a Comisión Europea di que Galiza está a nivel de Estonia e Bulgaria en baixo rendemento dos fondos en investimento rural. Entón, algo falla.

Aquí ata o tema da vivenda se está poñendo complicado nas cidades.

Nós reclamamos un fondo europeo pola vivenda, con investimentos en Galiza para vivenda pública. Non pode ser que a xente nova teña que deixar o 90% do salario nunha hipoteca por culpa do euríbor e de Christine Lagarde [presidenta do Banco Central Europeo] ou que aquí haxa alugueiros a prezos de Bruxelas. En Santiago hai moitos pisos turísticos pero é que Vigo está peor, nesta cidade teñen 1.700.