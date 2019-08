Amigos de Galicia consigue un sistema de monitarización de glucosa para una niña de Verín

La Fundación Amigos de Galicia ha hecho entrega este lunes del sistema de monitorización de glucosa para Noa, una niña de tres años de Verín, en Ourense, con diabetes infantil tipo I. La entidad sin ánimo de lucro, según ha explicado, comenzó en el mes de abril una campaña de recogida de 12.184.200 unidades de tapones de plástico para sufragar el sistema de monitorización de glucosa Dexcom y el receptor, con un coste de 3.197 euros.

El sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom es una tecnología no financiada por la Seguridad Social en menores de cuatro años y la familia de Noa no podía asumir su coste. "Noa comienza el colegio en septiembre, por lo tanto, para mí es un tranquilidad saber que va a tener la glucosa controlada gracias al sistema de monitorización y que cualquier anomalía me llegará al móvil", ha asegurado este lunes Manoli Alonso, la madre de la niña.

Por su parte, la presidenta del Banco Farmacéutico de Galicia, Paula Chapela, ha asegurado durante la entrega que están a disposición de las personas que no pueden asumir este gasto, "ya sean los niños menores de cuatro años" o "los mayores que, a pesar de contar con el subvencionado por la Seguridad Social, no logran tolerarlo".

LOS DATOS. En Galicia existen aproximadamente mil menores con diabetes tipo I. De entre ellos, algo más de 20 tienen edades comprendidas entre los 0 y los 4 años. "El Sergas no financia ningún sistema de monitorización continua de glucosa para los niños de este rango de edad, puesto que sólo opera con el sistema Flash apto para menores de entre 4 y 17 años", ha explicado Agustina Luis, representante de la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia).

Por parte de Anedia consideran que en estas edades tan tempranas es, precisamente, cuando más necesidad existe dado que "los niños aún no saben explicarse, ni decir que están mareados o les duele la cabeza, por ejemplo". Por este motivo, han dicho que quieren intentar que el Sergas financie todos los sistemas de monitorización continua de glucosa y que facilite a cada uno niño el que atienda a sus necesidades. "Contamos con que sea el último caso de un menor de 4 años con diabetes tipo 1 que no disponga de un sistema de monitorización de glucosa, ya que con estas campañas y haciendo un llamamiento estamos luchando para que todos los menores puedan acceder al que es subvencionado", ha precisado Agustina Luis.