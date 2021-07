Una amiga de los agresores: "No llega a ser gay y hubiera pasado igual o más fuerte"

Carla Sánchez se presentó este viernes ante los medios y en las inmediaciones del juzgado como amiga de los acusados por el crimen de Samuel Luiz. De igual forma se presentó ante Sonsoles Ónega en Ya es mediodía y, en ambos casos, su testimonio ha generado una enorme polémica, ya que aunque reconoce que sus compañeros de pandilla tienen que "pagar por lo que han hecho", sus palabras parecieron restar importancia al crimen: "Yo no los defiendo, pero cuántas veces no ha pasado", comentó, tras señalar que sus amigos estaban bebidos y negar que el crimen fuese homófobo. "No llega a ser gay y hubiera pasado igual o más fuerte", señaló la joven.

Precisamente este último punto fue el que desató un pequeño enfrentamiento entre Carla y la citada Sonsóles Ónega cuando la periodista preguntó a la chica por los gritos de 'maricón' que se escucharon durante la paliza a Samuel Luiz. "Gritaron eso porque es lo primero que ves en la persona. Si hubiera sido gordo, le hubieran dicho igual 'gordo de mierda'. Pero no porque lo conozcas o algo...", apuntó Carla. "Es que se ensañan durante 150 metros a patadas hasta que lo matan. A ti misma eso te tiene que remover algo por dentro, como no puedes decir que está normalizado llamar a nadie maricón, punto", replicó Ónega. En ese momento, Sánchez respondió: "Claro, pero es que como a la 'salsa rosa' os da chichilla lo de maricón... Estáis así para cuatro programas, pero no es por maricón", añadiendo que en la pandilla de los detenidos hay "un gay".

Fue entonces cuando Ónega decidió contestar con contundencia a la joven, recordándole que ha habido un asesinato y que tuvo tintes homófobos. "Aquí ha habido un crimen y espero que no te pase ni a ti, como mujer, ni a nadie, sea cual sea su condición o su raza", dijo la presentadora antes de dar por concluída la entrevista.