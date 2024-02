Álvaro Díaz-Mella: "Galicia es el patito feo de España porque estamos abandonados"

El vigués Álvaro Díaz-Mella es el rostro visible de cara a las elecciones autonómicas gallegas de un partido crítico con PSOE y BNG pero también con un PP que "nos abandonó". "Me dejaré la piel en esta campaña".

¿Qué sensaciones le está dejando este arranque de campaña?

¡Magníficas! Todos los encuentros que estamos teniendo con distintas asociaciones, cofradías o empresarios confirman que a la gente le interesa el mensaje de Vox. El objetivo de Vox es entrar en el Parlamento. Aunque las encuestas no lo contemplen, ¿lo ve posible? Lo veo totalmente posible. Lo que queremos en estas elecciones es que ese 51% de gallegos que no votó en el año 2020, que evidencia que hay un montón de gente desilusionada con la política, nos escuche. Y si podemos aglutinar esos miles de votos, estoy seguro de que el 18-F sonará la gaita.



¿En qué provincia tienen más posibilidades de obtener escaño?

Entiendo que en las provincias de A Coruña y Pontevedra y también en Ourense. Nosotros reiteramos que, si nos votan las mismas personas que nos apoyaron en las generales del 23 de julio de 2023, cuando obtuvimos un 5,1% de votos en A Coruña y un 4,8% en Pontevedra y Ourense, con estos resultados podríamos entrar.





¿Por qué cree que le cuesta tanto a Vox implantarse en Galicia?

Nunca tuvimos el eco de los medios, porque al no tener más representación electoral desde 2019 que una concejala en Avión, pues no interesamos. Sin embargo, nosotros seguimos organizando nuestras mesas informativas y seguimos visitando municipios casi todos los fines de semana.

¿Pactarían la Xunta con el PP sin son decisivos tras el 18-F?

Nosotros pactaríamos con el PP con las condiciones que marque la representación que obtengamos. Así lo hicimos en el resto de las regiones, en las cinco donde cogobernamos y donde, por cierto, los vecinos ya están viendo medidas que anteriormente no existían. Todo dependerá de la fuerza que nos den los votantes gallegos. Lo que está claro es que no vamos a ir de la mano con el PSOE ni con el separatismo gallego.

Santiago Abascal se está implicando mucho en esta campaña.

En las elecciones autonómicas de 2020, al coincidir las del País Vasco y Galicia, el mensaje se diluyó un poco, pero el próximo día 18 las autonómicas gallegas serán las únicas, así que tanto Santiago Abascal como el resto de cargos nacionales podrán volcarse conmigo, como ya están haciendo.



¿Le pidió algo concreto Abascal para estos comicios?

Me pidió lo que me lleva pidiendo desde hace tiempo como responsable provincial: que sea honesto, trabajador y que reparta el ideario de Vox y todas las propuestas que nos diferencian de otros partidos. Y no cejar en el empeño. Así que me voy a dejar la piel en estas elecciones y hasta el día 16 iré a todos los sitios donde me inviten.



¿Qué cree que necesita de forma prioritaria Galicia?

Lo pondré fácil: Galicia es el patito feo de España porque estamos abandonados. En 1993 Abel Caba llero prometía como ministro que el Ave llegaría a Galicia, y a día de hoy solo llega a Ourense y todavía no está decidido si irá a Vigo por Cerdedo o por otro sitio. ¡Y no hablemos de Lugo! Si Galicia es el patito feo de España, Lugo lo es de Galicia. Es una provincia totalmente incomunicada. ¿Cómo es posible que siga así tras 15 años de Gobierno de Feijóo y todos los años de Fraga? Porque fueron años de continuas promesas incumplidas.



Hay mucho debate en esta comunidad sobre le energía: cerraron las térmicas y hay contestación a instalar eólicos en tierra y mar. ¿Cuál es la postura de Vox?

Somos totalmente contrarios a los eólicos en el mar, así de simple. No es posible que se estropeen los mejores bancos de pesca del litoral y bajura plantando molinos que acabarían con nuestro sector pesquero. Como alternativa, nosotros somos grandes defensores de las nuevas minicentrales nucleares que se podrían implantar aquí sin Cabatener que romper un paisaje tan bonito como el de Galicia.



Galicia es muy rural y envejecida. ¿Se puede revertir esa realidad?

Yo en casi todos los mítines que hago digo que hay que apoyar la natalidad de verdad, porque da igual las políticas que hagamos si no hay niños. Y no me vale un cheque bebé de una canastilla; me vale que los jóvenes puedan tener acceso a una primera vivienda, salarios dignos y que exista de verdad conciliación de la vida familiar y laboral. Si no hay niños no hay futuro. En Castilla y León ya adoptamos medidas al respecto.



¿Qué le diría a aquellos que acusan a Vox que querer suprimir las autonomías en España?

Lo que dice Vox es que las autonomías crean desigualdades. Me duele, y me duele en el bolsillo también, que las provincias vascas tengan cupo y ventajas fiscales que un gallego no tiene. Hay que revertir esa desigualdad porque no puede haber españoles de primera y de segunda.

También los acusan de defender la violencia de género.

La violencia es violencia, da igual de donde venga. En Vox somos los más firmes defensores de las mujeres y estamos en contra de esa infame ley del sí es sí que soltó violadores a la calle y rebajó penas.



¿Conoce a Rueda? ¿Cree que es diferente a Núñez Feijóo?

La cuestión no son las personas, son las ideas. Dicho esto, lo conocí hace días, cuando me saludó muy cariñoso en un acto en Santiago.



¿Encuentra Vox en Galicia, en su día a día, la misma hostilidad que en otros territorios de España?

Depende del municipio. Estuve en mesas en Ponteareas donde gente del BNG iba con bosta de vaca en carretillas para lanzarla. Esa isla de tranquilidad que es Galicia deja de serla cuando sufrimos amenazas, pintadas... Por fortuna no es el terrorismo del siglo pasado, pero es violencia contra Vox.



¿Es el nacionalismo gallego comparable al catalán o el vasco?

Es igual o peor, porque es como diluido, como calabobos, que se impregna poco a poco. No olvidemos quien está detrás del BNG: la UPG, que son comunistas.



¿Un deseo para el 18-F?

Yo quiero que Galicia vaya a mejor y para ello, el voto útil de verdad es el de Vox. Invito a los gallegos a echar un ojo a nuestro programa en www.galiciaamejor.es.