Alumnos de Odontoloxía reclaman en Santiago a súa "discriminación" no proceso de vacinación

Decenas de estudantes de Odontoloxía maniféstanse este luns nas rúas da capital galega para denunciar a "discriminación" á que se ven sometidos no proceso de vacinación contra a covid-19 organizado polo Servizo Galego de Saúde. A protesta, organizada pola Asociación de Estudantes de Odontoloxía de Santiago de Compostela (AEOS), arrincou cunha concentración ante a propia sede da Consellería de Sanidade.

Alí déronse cita varias decenas de alumnos desta titulación acudiron ataviados coas súas batas e máscaras de traballo para instar ao Sergas a incluílos dunha vez no seu plan de inmunización, entre consignas como Feijóo, escoita, Odonto está en loita ou Menos falar e máis vacinar. Cristina Sevilla, estudante de cuarto desta titulación e presidenta da asociación de alumnos, explicou en declaracións aos medios que Odontoloxía é a única das carreiras sanitarias que non está a ser vacinada, a diferenza dos seus compañeiros de Medicina, Enfermaría, Psicoloxía, Podoloxía, Óptica e Farmacia. Todo iso a pesar de que se sitúan "na primeira liña", con pacientes sen máscara e "moi preto da boca" e o risco que iso supón polos aerosois, que son "a principal fonte de contaxio" por covid-19.

COMO O RESTO DE CARREIRAS. Os alumnos contactaron coa Consellería hai dous meses, ademais de co decanato e a xerencia da Universidade de Santiago, pero só obtiveron un "absoluto silencio" en resposta ás súas peticións. O argumento trasladado para negarlles a vacina, explicou, é que eles non participan nas prácticas en hospitais.

A representante dos alumnos lembrou, respecto diso, que a facultade de Odontoloxía atende a persoas "que non teñen recursos para pagar unha clínica privada" e que os alumnos de terceiro, cuarto e quinto "teñen prácticas clínicas", algúns con pacientes "todos os días" e mesmo dous ou tres na mesma mañá. Neste sentido, valorou o bo funcionamento dos protocolos de seguridade na facultade e o traballo do coordinador covid para evitar contagios, pero que doutra banda lles obriga a usar desde dobre máscara até pantalla e lentes.

PERDA DE FORMACIÓN. Esta situación obrigou a rexeitar pacientes e reducir esta actividade, o que é "inxusto" tanto para eles como para os estudantes que necesitan esa formación práctica, sobre todo no caso dos alumnos de 5º que teñen un curso "practicamente clínico" na súa totalidade. Por todo iso, os alumnos reclaman que se lles aplique as doses da vacina para avanzar na inmunización deste colectivo, do mesmo xeito que ao resto de estudantes de carreiras sociosanitarias incluídos no grupo 3B do plan da Xunta.

Após a concentración ante a sede do Sergas, a comitiva partiu en manifestación pola cidade de Compostela, tanto ante San Caetano como en dirección ao Parlamento de Galicia.