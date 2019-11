Os alumnos de Medicina da USC desconvocan a folga

Os alumnos de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela (USC) desconvocaron a folga que mantiñan desde o pasado martes tras alcanzar un acordo co decanato da facultade no que se recollen a totalidade das demandas do movemento estudantil.

Tras unha reunión que se alongou durante máis de oito horas desde o mediodía do venres ata a medianoite, estudantes e dirección da Facultade de Medicina selaron un documento no que, segundo sinalan fontes do alumnado mobilizado, están recollidas todas as peticións que motivaron a convocatoria de folga desenvolta ao longo da última semana.

ACORDOS. Estas pasan por un cambio nos criterios de avaliación, unha redución da presencialidad, descentralización das prácticas no centro de saúde que se realizan no quinto curso, modificación do plan de estudos e fin ás "vexacións" por parte o profesorado.

Así mesmo, inclúese a redistribución de créditos entre as materias en función da súa extensión e axuste de horas segundo a carga de créditos. Tamén se avoga por unha axilización nas convalidaciones para obter respostas con maior brevidade, así como a creación de criterios para próximos cursos.

Nun comunicado, a USC expresa o seu apoio "de forma incondicional" ao acordo alcanzado e avanza que, ao longo da próxima semana, manteranse contactos coas asembleas organizadas en diferentes facultades da universidade, como Maxisterio, Bioloxía ou Comunicación.

A dirección da universidade sinala que o obxectivo é "crear novos espazos de diálogo" co alumnado, abordar asuntos como "os efectos da implantación" do Plan Bolonia e trasladar "as dificultades orzamentarias que atravesa a USC e que provocan, en boa medida, parte dos problemas detectados e trasladados polo movemento estudantil como, por exemplo, as infraestruturas".

MÁIS CAMBIOS. Así as cousas, o acordo pactado entre alumnado e decanato da Facultade de Medicina inclúe cambios na corrección dos exames tipo test –como a eliminación da dobre penalización–, rebaixas nas horas de presencialidad ata o mínimo legal, a descentralización das prácticas dos centros de saúde, a modificación do plan de estudos coa redistribución de créditos ou a "revisión do exceso" de contido en determinadas materias.

Ademais, os alumnos tamén arrincaron o compromiso da dirección de revisar o sistema de convalidaciones e articular un sistema que ampare aos estudantes ante "vexacións" por parte do profesorado.

O acordo, composto por 35 puntos, tamén recolle outras reclamacións como un control do absentismo do profesorado, clarificacións en sistemas de corrección, a consulta das datas de exames –que poderán convocarse en sábado–, a prohibición de hora de clase extra fose do horario oficial ou o dereito para ser avaliado en galego.