Os centros educativos galegos contarán, a partir do curso que vén, coa materia de libre configuración autonómica Coeducación para ou século XXI, que terá o obxectivo de promover a equidade entre homes e mulleres "en todas as súas dimensións".

Esta asignatura de Bacharelato, que promulgará un cambio de valores, actitudes, roles e estereotipos que sosteñen as desigualdades de xénero, foi presentada este luns no IES Castro Alobre de Vilagarcía de Arousa polo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, e o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda.

Neste contexto, segundo informou o Goberno galego nun comunicado, Coeducación para o século XXI contribuirá á "inclusión da igualdade de xénero e a prevención da violencia (...), abordando o concepto de coeducación en toda a súa diversidade e en conexión directa coa inmediata realidade social".

Ademais, Educación buscará que sexa unha "ferramenta de comprensión da desigualdade, analizando a evolución histórica, a situación actual e reflexionando sobre todos os aspectos que haxa que cambiar" como condición "necesaria" para alcanzar a "plena" equidade de oportunidades.

Así, a materia constará de catro bloques: 'Historia dous feminismos. Do patriarcado á reivindicación do principio de igualdade'; 'Feminidades e masculinidades. A Construción de identidades igualitarias'; 'Expresión social da violencia contra as mulleres'; e 'Proxecto coeducativo', que consistirá na elaboración dun traballo final da materia.

PLAN DE ACTUACIÓNS PARA A IGUALDADE. A Xunta explicou que esta formación se enmarca dentro do I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020, que sitúa a coeducación na axenda formativa dos colexios e institutos galegos.

E é que xa no curso 2016/17 se puxo en marcha, segundo lembrou o Goberno galego, a materia 'Igualdade de Xénero' nos cursos de 1º e 2º de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), para concienciar aos mozos sobre a importancia da igualdade nas relacións persoais e sociais, para así contribuír a evitar condutas violentas.

Con 'Coeducación para ou século XXI' complétase o círculo aberto da igualdade de xénero na educación, no que actualmente participan máis de 800 estudantes de 30 centros.