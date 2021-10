Un altar portátil y los anillos de los obispos: el Tesoro de Ourense, a estudio por el CSIC

Un ajedrez de cristal, un altar portátil, un cáliz o una caja de marfil para guardar balanzas de precisión son algunos de los objetos que cuatro investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas estudian y analizan junto con los cuatro anillos de los obispos hallados a finales del pasado año en la monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en la Catedral ourensana, las responsables de la investigación destacan que la treintena de objetos del catálogo, a pesar de ser menos mediáticas, tienen una "importancia mundial".

El ajedrez, el altar y cáliz se encontraron en el Monasterio de San Rosendo de Celanova junto con el báculo del mismo santo y patrón del municipio. Estas y el resto de las piezas serán analizadas por un equipo multidisciplinar, que trabajará durante los próximos cuatro años en un estudio sobre estos objetos de la Edad Media.

"En todos los museos del mundo hay piezas así, que tienen una importancia mundial, pero lo relevante del tesoro de Ourense es que se ha conservado en conjunto, son piezas que se agruparon por razones que intentamos averiguar", ha explicado Theresse Martín, doctora en Historia del Arte y directora del proyecto sobre los tesoros medievales, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Así, ha explicado que "no son piezas sueltas" sino que en conjunto es cuando se entiende la idea del tesoro, contrastando las piezas de marfil junto con el cristal de roca o las piezas de plata nielada.

Sobre la parte de los objetos que provienen del monasterio Celanova, aunque se estudian en la catedral de Ourense, ha resaltado que "llevan el aura del Santo".

"El objetivo es entender el conjunto para ver qué dicen las piezas de nuestra historia y analizar cómo se han conservado durante todos los siglos hasta llegar a la actual", ha manifestado.

CAJA DE BALANZAS. Una de las piezas que se encontraba en la catedral de Ourense se trata de una caja de marfil para guardar balanzas de precisión de la que, aunque aún no existe una datación clara, lo que se sabe, según ha trasladado la investigadora italiana especialista en el estudio de marfil, Silvia Armando, es que "solo constan cinco con estas características en todo el mundo" y "la de Ourense es una de las mejor conservadas".

"Mayoritariamente están en la península ibérica, hay por ejemplo una tapa en Madrid que podría estar relacionada con esta caja, a la que le falta, pero aún tenemos que estudiarlo", ha señalado.

LOS CUATRO ANILLOS. También sin datación clara se encuentran los cuatro anillos de los nueve obispos hallados en Santo Estevo de Ribas de Sil. Se ha hecho el análisis de fluorescencia de rayos X y el resultado ha sido una aleación de plata muy frecuente. "No es algo que podamos fijar ni en ningún lugar ni una fecha porque es tan estándar que realmente se usaba en muchos momentos", ha explicado Martín.

Por ello, los expertos estudiarán las aleaciones de plata de las piezas del tesoro del monasterio de San Rosendo para comprobar "si es posible que aporten una datación más exacta".

Con todo, destaca que obtener una fecha "no es el fin, solo uno de ellos". "Queremos estudiar en profundidad, por ejemplo, hay uno que parece que tiene rotos pero podría ser una figura que aún no hemos identificado, eso también lo vamos a analizar", ha comentado.

Además, el Tesoro de Ourense forma parte de un conjunto "mucho más amplio" por lo que será estudiado junto a otros como el de San Isidoro de León, "que tiene una colección real muy importante y hemos empezado a trabajar en Girona y en Toledo". Así como otros tesoros internacionales en Francia y Alemania.

NO ES UN "TESORO ECONÓMICO". Por su parte, el delegado de patrimonio de la diócesis de Ourense, Luis Manuel Cuña, ha sostenido que "interesa la conservación pero también el estudio" porque "al investigar las piezas y conocer en algún caso su rareza se entiende un tesoro que habla de raíces, de pasado y de antigüedad de la diócesis".

"No se trata de un tesoro económico porque no es un tesoro de dinero, es un tesoro histórico'', ha apuntado Cuña, que ha explicado que serán más los investigadores que se encarguen del proyecto pero aún no han llegado a Ourense, "es un equipo que trabajará de forma coordinada, por ejemplo vendrán a investigar la tela del relicario de Santa Eufemia".

La aspiración del delegado es poder mejorar el museo. "El problema que tiene la catedral de Ourense es que no tiene espacio, está tan abigarrado que a veces uno no sabe ni dónde mirar y tenemos piezas excepcionales que merecerían presentarlas mejor", ha expuesto.