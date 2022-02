"Alivio" entre las familias tras conocerse la identidad de los nueve fallecidos en Canadá

Este sábado se cumplieron cinco días de una de las mayores tragedias marítimas que recuerda la comunidad gallega en las últimas cuatro décadas. Con la llegada de los siete cadáveres restantes al puerto de San Juan de Terranova, también llegó a su fin la desesperación e incertidumbre para muchas familias que todavía no tenían información acerca de sus seres queridos.

"Es un momento de tristeza, pero nos hemos quedado tranquilos al saber que entre los fallecidos estaba Miguel Ángel y que ahora podrá tener un nicho como todos a donde poder llevarle flores", cuenta a Diario de Pontevedra Miguel Lumbres, primo de Miguel Ángel Lumbres, marinero peruano, pero residente en Cambados que había ido a relevar a un positivo por covid-19. Justo el día que le llamaron para enrolarse en Villa de Pitanxo, coincidió con su último día de confinamiento, ya que también se había contagiado.

Los restos mortales del marinero viajarán directamente a Perú, su tierra natal, donde se encuentra gran parte de su familia. "Él tenía la nacionalidad española y la familia que estaba con él aquí también, pero decidimos que fuese para su tierra natal", explica Miguel a este medio, que relató que tan solo le dieron una opción para trasladar su cadáver.

La noticia les pilló comiendo, pero ya lo tenían prácticamente asumido. Miguel dice que se sienten "aliviados", ya que congregan una iglesia evangélica y "como conocedores de la biblia, viene la fuerza de Dios y nos fortalecemos de él. Nos está fortaleciendo constantemente".

La familia de Miguel Ángel Lumbres está en contacto con los psicólogos especializados en gestión de catástrofes, que este sábado estuvieron en el domicilio tras recibir la familia la noticia. "Eso también se agradece y nos fortalece".

Dos de los cuerpos identificados este sábado también fueron los de los peruanos residentes en Cangas Daniel More y Diego More, tío y sobrino, respectivamente, que estaban a bordo junto a Edwin, sobrino de Daniel y primo de Diego. Pablo More, hermano de Daniel y tío de Diego, ya había recibido la noticia de que los cuerpos de ambos se encontraban a bordo del Playa Menduiña Dos. El peruano ya había pedido que se investigase "a fondo" por qué el Villa de Pitanxo se encontraba trabajando con temporal y también pidió "responsabilidades".

También a través de Facebook y desde Perú la familia de William Arévalo, de 37 años y residente en Marín, se hizo eco de la "devastadora" noticia, llenando la red social de recuerdos y fotografías del fallecido. Además, agradecieron a amigos y familiares por estar con la familia "en estos momentos tan difíciles". Ahora, todos esperan a que los restos mortales de sus seres queridos lleguen cuanto antes para así poder darles sepultura.