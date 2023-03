Alicia ya podrá ser ella en su DNI

Se llama Alicia Arruti, tiene 16 años recién cumplidos y ha sido la primera adolescente gallega en acudir al registro civil para cambiar de sexo tras la entrada en vigor de la nueva ley trans. Con el marco actual, ya no es necesario presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a un proceso de hormonación durante 24 meses. "Llevábamos años esperando a que llegase este momento", asegura esta joven de Ponte Caldelas, "muy feliz" y con ganas de recibir la llamada del registro para tener ya los nuevos papeles y poder estrenar el DNI con el sexo adecuado a su identidad en un plazo de cuatro meses.

Alicia empezó a ser consciente de su realidad cuando tenía apenas nueve años. Pasaron cuatro hasta que salió "del armario" como niña trans. Hasta ese momento prefería contar que era gay porque le parecía "algo más fácil de decir" ante los prejuicios y estereotipos que todavía pesan sobre el colectivo. Con todo, explica que nunca encontró "ningún problema" en su entorno más cercano. Sus padres aceptaron su condición desde el primer momento. De hecho, su madre la acompañó a los juzgados para el cambio registral de sexo aunque no era necesario.

Con la nueva ley, la decisión es completamente libre desde los 16 años. Por debajo de esa edad, hay condicionantes. Entre los 14 y los 16 se exige el permiso de los padres, pero en caso de desacuerdo existe la posibilidad de acceder a través de un defensor judicial. Entre los 12 y los 14 años las solicitudes necesitan el aval de un juez. Por debajo de los 12, los niños trans podrán cambiar de nombre y ser tratados acorde a su identidad en los centros escolares pero no cambiar jurídicamente su sexo.

Alicia cambió su nombre hace ya año y medio, pero para que constase en el registro decidió esperar al marco recién estrenado. "Estábamos impacientes", cuenta su madre, María, que rememora cómo el pasado jueves, primer día con la nueva ley trans, se presentaron el registro civil de Pontevedra "con toda la ilusión del mundo". Ambas consideran "muy importante que concuerde la identidad con lo que pone en los documentos" para no tener que "estar demostrando continuamente la condición".

Concienciación

Alicia, que es representante del alumnado de su instituto en el consejo escolar, ha asesorado a varios compañeros, algo que asegura hacer encantada. Su madre destaca la importancia de realizar una labor pedagógica y de concienciación entre la gente, especialmente pensando en los menores "que no tienen el apoyo de su familia y de su entorno", logrando que los centros escolares sean "lugares seguros".

En su caso, tuvo claro desde el principio que iba a apoyar a su hija, pero aun así decidió acudir a la asociación Arelas. "Me ayudaron mucho y me pusieron al día sobre lo que tenía que hacer", explica.

Pese a los avances que la ley ha traído para el colectivo, Alicia llama a "no olvidarse" de las personas no binarias -que no se sienten ni hombres ni mujeres- o los menores de 12 años, al quedar fuera.